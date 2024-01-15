道期挫53點 油價微跌 比特幣靠穩

美匯指數報102.167；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報7.1873；美元兌日圓報145.44；歐元處1.096；英鎊報1.2759。金價報2,055.66美元。油價微跌，布油報78.17美元，紐油處72.5美元。比特幣升至42,751美元。道指期貨跌53點。

-百度收市瀉11%，據報文心大模型為軍方所用惹封殺憂慮。

-大新推認購機管局債券手續費「9免」優惠。

-阿里旗下Lazada新加坡分部無預警裁百人，工會升級事件至人力部。

-華晨傳考慮出售華晨寶馬股權，多家內地車企參與談判。

-京東健康去年診療人次逾1.6億，推新醫生助手工具。

內地經濟：

●廣州料去年GDP突破3萬億人幣，今年經濟增長目標不低於5%。

●「搖一搖」跳轉廣告及微短劇誘導付費被中消協點名。

●價格戰代價大！內地消費股市值累計蒸發1.22萬億。

●中國光大集團前董事長唐雙寧涉嫌貪污受賄被起訴。

●蘋果中國官網罕有大減價，網友批無誠意：貴過市價又限量。

●繼續沽貨！外資今年首兩周拋售79億人幣中國股票。

●人行開展9950億人幣MLF操作，另逆回購500億人幣。

香港經濟：

●滙豐：恒指今年目標價19300點，港經濟全年料增2.8%。

●一田沙田店化妝服飾等貨場2月中結束，僅超市保留。

●美麗華：酒店有力接待，宜開放自由行，加薪兩次留不住年輕人。

●傳中小型銀行增按揭現金回贈，經絡：屬個別策略。

●調查：58%人指海外升學費用高於預期，住宿生活開支增。

外地經濟：

●新加坡新盤銷量跌至15年來最低，地產商或須減價吸客。

●IMF：AI將影響全球近40%職位，先進國家衝擊大。

●日債先生：日央行結束負利率不會令債息飆升。

●日本海外投資有變，日圓恐失避險資產地位。

●樂施會：全球五大首富身家3年漲一倍，貧窮人口達50億。

●摩通：特朗普若重奪總統寶座，或再引發全球貿易戰。

●美國消費者拖欠卡數惡化，逾一成只能還min pay。

企業消息：

●據報內地軍方機構等繞過美禁令買英偉達晶。