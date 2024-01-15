完美醫療冀睡眠治療業務分店3年內擴至100家

執行董事及首席財務官蘇顯龍表示，集團在這合資公司參股51%，這次合作屬輕資產項目，成本主要在於員工訓練，三家在港分店目前規模為約30人。投資者關係總監郭彥勤補充，截至9月底集團在手現金約6億元，亦沒有借貸，相信沒有資金壓力，至於公司員工流失率不高。另外，他又分享睡眠治療業務每次療程盛惠1,800至2,000元。

郭彥勤表示，集團上半財年大本營香港業務收入已經超越疫情前2019年同期約7.6%，強調疫情期間沒有停止開舖，目前香港已超過30間分店。

他續表示，集團未來兩三個月內還會在港島區多開一家旗艦店，料在三月左右開張。有見市民疫情後傾向「近距離消費」，亦打算在新年前後在社區多開一些分店，以吸納更多新客，但店舖面積會較旗艦店細。他又說，集團原預期本財年開10分店，新年前已超額完成這目標。

另集團截至去年9月在內地有22間分店，郭指，上半財年沒有在內地開分店，但下半財年已分別在深圳及上海開新舖。

蘇坦言，公司目前有加價空間，料新年後再作評估。另外，截至去年9月公司客戶平均消費為28,000元。