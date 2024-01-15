港股分析師協會建議港府以外匯基金撐股市

港府將於下月底發表新一份財政預算案，財金業界紛「獻計」。香港股票分析師協會表示，香港市場急需政府發出明確信號以穩定信心，建議政府考慮指示金融管理局調整外匯基金投資組合的成分，例如增撥一定比例的投資份額，用於在香港股市購買優質上市公司股份等。同時建議，參考「沙特2030願景」，設下長期發展目標，以理清香港市場主導為以「披露為本」亦或是「監管為本」的定位。

該協會指，目前港股市值較為低迷，優質的投資目標或能帶來較好的投資回報，可限定派息比率及市盈率等基本要求，以控制投資風險，相信有望提振市場，且增加政府收入，促進本港股市及經濟良性發展。另建議完善股市架構，並吸引更多新資金入市，包括東盟或中東等地的資金。

美國早前批准比特幣現貨交易所買賣基(ETF)上市，該協會建議，應將香港建立成國際虛擬資產管理中心，而政府可在虛擬資產領域積極探索，以起帶頭作用，例如考慮以資產代幣化(STO)形式發債、加快發展比特幣現貨ETF、加快推出穩定幣等，同時應設法讓中小券商和金融機構也能受惠於相關政策及業務的發展。

該協會另建議港府考慮對內地部分資金予以特別管理形式，以吸引其來港投資或是設立家族辦公室；將「新資本投資者入境計劃」准入門檻由3,000萬港元降至2,000萬元；協助中國發展一個長期債券的市場；以「用者自付」為原則擴闊稅基，主要不涉及民生及個別服務的費用，如高鐵服務費等；主動發展「銀髮經濟」。