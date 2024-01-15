新地沙田兩商場農曆新年推廣費增一成至1000萬

上述兩大商場今年新年聯手推出「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」，以刺激本地及旅客於農曆新年的人流及消費，並邀請本地繩結藝術家在歲晚及新春期間打造6大花結春園主題賀年打卡專區，更以「提升福氣」利是封換領、舉辦年宵市集及大型互動遊戲，以吸引市民前來商場打卡兼辦年貨。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，2023年全面通關，社會復常，新城市廣場亦優化了租戶組合，全年引進達70家新店，又先後推出恐龍公園及舉辦跨年倒數派對等活動，帶動商場全年總營業額及人流量，較2022年有雙位數字增幅。農曆新年是續聖誕後另一消費高峰期，故今年兩商場新年推廣費亦較去年增加，當中年宵市集亦是吸引客流的推廣之一。

許續指，商場亦送出總值逾1,000萬元的商户電子禮券回贈，同時亦聯同多個電子支付商推出多項消費優惠，預期新城市廣場人流及消費額較去年同期上升約15%及約20%，當中以餐飲、美容服飾及超市等商戶最為受惠。而HomeSquare則預期按年漲約8%及約10%，預計餐飲及家居飾品擺設商戶較受惠。