將軍澳一房戶售615萬創新低　揸5年勁蝕182萬貶23%

樓市不斷湧現蝕讓買賣，將軍澳MONTEREY一房戶減價後以新低價約615萬元易手，原業主持貨近5年帳面勁蝕約182.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣永利中心C座中層3室，實用面積約254方呎，兩房間隔，原叫價308萬元，最新以298萬元成交，呎價約11,732元。原業主早於1981年以24.7萬元買入上址，是次易手帳面獲利273.3萬元，升值逾11倍。

●中原施長達表示，北角港運城3座低層D室，實用面積約469方呎，一房間隔，放盤僅4天即以645萬元獲承接，呎價約13,753元，做價重返2014年水平。

●世紀21日昇地蔡嘉駿稱，北角康澤花園B座中層3室，實用面積約401方呎，原則兩房間隔，減價約10.8%，成交價660萬元，呎價約16,459元。

●中原趙鴻運指出，鰂魚涌太古城怡山閣高層G室，實用面積約685方呎，三房間隔，累減340萬元或28%，以880萬元售出，呎價約12,847元。

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新界區

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳MONTEREY第8座低層D室，實用面積約385方呎，累減約113萬元，以一房新低價約615萬元易手，呎價約15,974元。原業主一手購入至今近5年，帳面勁蝕約182.1萬元或約22.8%。

●中原李俊龍稱，將軍澳日出康城MALIBU第3B座中高層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，去年11月開價900萬元，近日調整至850萬元即獲洽購，最新以795萬元易手，呎價約14,428元。原業主於2018年3月以812.1萬元購入單位，持貨近6年帳面蝕讓約17.1萬元。

●美聯謝建業表示，將軍澳都會駅6座中低層E室，實用面積約633方呎，三房梗廚間隔，獲年輕「港漂」專才以752萬元承接，呎價約11,880元。

●美聯吳立輝表示，沙田廣場D座高層2室，實用面積約836方呎，三房連套房設計，以1,150萬元放售，議價後以1,008.8萬元成交，呎價約12,067元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田公屋廣源邨廣橡樓中層14室，實用面積約376方呎，一房間隔，放盤9個月減價50萬元，以180萬元未補價第二市場價成交，呎價約4,787元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山中心4座高層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，放盤半年減價100萬元，成交價600萬元，呎價約11,494元。

●中原劉德興指出，粉嶺中心K座中層5室，實用面積約365方呎，兩房間隔，累減約22萬元，以368萬元易手，呎價約10,082元。

●中原王壹鳴表示，荃灣灣景廣場高層B室，實用面積約530方呎，三房間隔，去年9月放盤叫價820萬元，終以760萬元成交，呎價約14,340元。

●中原黃國強表示，青衣盈翠半島本月暫錄5宗成交，較上月同期僅1宗急增4倍，屋苑2座中層A室，實用面積約752方呎，四房連套房間隔，享海景，以1,170萬元成交，呎價約15,559元，新買家為同屋苑客。

●中原黃政遠表示，青衣灝景灣5座高層A室，實用面積約853方呎，四房連套房間隔，累減315萬元，以1,265萬元成交，呎價約14,830元。

●祥益龍超君稱，屯門居屋兆康苑L座高層8室，實用面積約483方呎，兩房間隔，累減27萬元，以353萬已補價自由市場價成交，呎價約7,308元。

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