多個新盤清貨尾　元朗項目轉租為賣增優惠

一手市場未有大型新盤推售，有發展商趁空檔部署出售現樓貨尾。元朗錦田北項目部分原本出租的單位，最新已發出價單，部署出售。周一(15日)暫錄約10宗新盤成交，有內地專才斥逾1,181萬購入旺角新盤兩個單位。

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli 74伙部署轉租為售

●內地專才斥1,181萬連購旺角ONE SOHO兩伙

●黃大仙薈鳴首推特色戶招標

●沙田名日‧九肚山四房售2,128萬元

●啟德GRANDE MONACO三房1,236萬元沽

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周一(15日)以1,236.2萬元售出三房單位，為1B座26樓B室，實用面積501方呎，呎價約24,675元。據悉，買家來自尖沙咀，購入單位作投資。

●黃竹坑站揚海兩房售1,318萬元重新售出

●荃灣西逸璟．龍灣增設特長成交期

●啟德MONACO ONE兩房呎價約23,311元

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，是日亦錄得新成交，為2A座19樓F室，屬實用面積444方呎的兩房單位，成交價1,035萬元，呎價約23,311元。據了解，買家來自屯門，購入單位同樣用以投資。

●沙田星凱‧堤岸一房呎價約23,395元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永，旗下沙田星凱‧堤岸，周一(15日)售出3座26樓G室，實用面積347方呎一房，以811.8萬元成交，呎價約23,395元。他續指，買家為香港人，是次為首次置業。而項目自去年9月重推以來累計售出57伙，套現逾6.8億元。

●大埔白石角海日灣三房呎價約24,157元

大埔白石角海日灣，最新售出COURT A的2座10樓A室，為實用面積1,329方呎的三房單位，透過招標以3,210.4萬元售出，呎價約24,157元。

●洪水橋滙都I夥利嘉閣地產推置業優惠