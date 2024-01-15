多個新盤清貨尾 元朗項目轉租為賣增優惠
2024年01月15日 21:29
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一手市場未有大型新盤推售，有發展商趁空檔部署出售現樓貨尾。元朗錦田北項目部分原本出租的單位，最新已發出價單，部署出售。周一(15日)暫錄約10宗新盤成交，有內地專才斥逾1,181萬購入旺角新盤兩個單位。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli 74伙部署轉租為售
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，最新上載價單6號，提供74伙，折實平均呎價約13,756元，較對上一張於2021年推出的價單5號折實平均呎價17,909元低約23%。該批單位位於21A座及21B座，實用面積由460至1,012方呎，折實價介乎647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價由12,967至19,913元，另設多項現金回贈。
●內地專才斥1,181萬連購旺角ONE SOHO兩伙
信和置業(00083)旗下已屆現樓的旺角ONE SOHO，獲內地專才斥資逾1,181萬元連購兩伙。包括21樓A1室，為實用面積285方呎的一房戶，成交價592.65萬元，呎價約20,795元。據悉，買家為「高才人士」。該盤至今累積售出238伙， 套現逾16億元。
●黃大仙薈鳴首推特色戶招標
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周一(15日)上載最新銷售安排，落實周五(19日)以招標形式發售18伙特色戶。宏安地產執行董事程德韻表示，上述包括8伙連平台特色戶及10伙連天台特色戶。該盤是日以593.9萬元售出2樓D室，實用面積312方呎兩房，連67方呎平台，呎價約19,035元。
●沙田名日‧九肚山四房售2,128萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(15日)招標售出1座21樓C室，單位實用面積1,226方呎，採四房間隔，成交價2,128萬元，呎價約17,357元。長江實業營業經理詹勳榮表示，是次中標單位為第1座僅餘的頂級高層四房「大單邊」單位，買家為區內著名機構工作的專才。
●啟德GRANDE MONACO三房1,236萬元沽
會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周一(15日)以1,236.2萬元售出三房單位，為1B座26樓B室，實用面積501方呎，呎價約24,675元。據悉，買家來自尖沙咀，購入單位作投資。
●黃竹坑站揚海兩房售1,318萬元重新售出
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(15日)重新售出1B座22樓F室，為實用面積464方呎，兩房間隔，原本於2021年9月以1,628.43萬元售出，交易終止後，現重新以1,318.25萬元售出，最新成交呎價約28,411元，做價較上一次低約19%。
●荃灣西逸璟．龍灣增設特長成交期
由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，周一(15日)修定部分價單，增設成交期約3年的「ULTRA1080天付款計劃」，買家同時可享「先住後付」 優惠及「提早付清餘款回贈」 優惠，視乎簽署臨時買賣合約後提前付清樓價的日子，可額外獲介乎1至5%的回贈。
●啟德MONACO ONE兩房呎價約23,311元
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，是日亦錄得新成交，為2A座19樓F室，屬實用面積444方呎的兩房單位，成交價1,035萬元，呎價約23,311元。據了解，買家來自屯門，購入單位同樣用以投資。
●沙田星凱‧堤岸一房呎價約23,395元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永，旗下沙田星凱‧堤岸，周一(15日)售出3座26樓G室，實用面積347方呎一房，以811.8萬元成交，呎價約23,395元。他續指，買家為香港人，是次為首次置業。而項目自去年9月重推以來累計售出57伙，套現逾6.8億元。
●大埔白石角海日灣三房呎價約24,157元
大埔白石角海日灣，最新售出COURT A的2座10樓A室，為實用面積1,329方呎的三房單位，透過招標以3,210.4萬元售出，呎價約24,157元。
●洪水橋滙都I夥利嘉閣地產推置業優惠
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，夥同利嘉閣地產推出新春置業優惠吸客。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日起至2月29日期間，透過該行購買上述項目一宅單位的首5名買家，可獲贈價值約2.38萬元的「東京雙人6日5夜機票及酒店套票」。