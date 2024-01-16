歐央行放風　過早減息恐累通脹重燃

隨着歐元區通脹在最近3個月都回落至3%以下，市場持續認為歐元區會先於美國減息，因歐洲經濟不及美國強勁，需要貨幣政策支持。不過，歐洲央行首席經濟學家連恩對媒體表示，過早減息於歐洲央行貨幣政策是自尋煩惱，因從過往數據所見，歐央行過早、過快地調整利率可導致通脹重燃，使央行被迫再度大幅加息。

市場人士揣測歐央行最快4月減息，但連恩重申，若干重要數據可能要到第二季才出現，6月可能是作出決策的較合適時機。歐元匯價昨日挫逾0.1%，每歐元兌1.0936美元，或8.5532港元。

歐元區經濟數據確實滯後，昨日公布的貿易順差為去年11月數字，錄得203億歐元，前值為逆差138億歐元。其中去年11月的出口和入口貨值分別按年跌4.7%和跌16.7%，分別至2,525億歐元和2,322億歐元。

德國經濟收縮 設法填氹

歐洲最大經濟體德國則公布2023全年國內生產總值（GDP）初值，扣除物價影響後按年下跌0.3%，符合市場預期。2022年實際GDP為增長1.8%。德國聯邦統計局總裁Ruth Brand表示，由於利率上升、國內外需求疲軟、不利的融資條件，以及物價持續高企等都對去年經濟造成了影響。

在去年12月底止的第四季，德國GDP也收縮0.3%。唯一好消息是，由於去年第三季GDP不增不減，故德國險險避過連續兩季GDP收縮的經濟衰退定義。