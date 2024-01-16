施羅德投資：亞洲股票締造投資機遇

去年初，金融市場對中國消費復甦感到非常樂觀。然而，由於內地房地產市場受壓，導致消費股遭到大規模拋售。

踏入2024年，預期半導體業及印度金融市場將會有良好表現。半導體方面，由於投資者憂慮庫存問題加劇，因此南韓及台灣相關股票遭到嚴重拋售，隨後大幅回升。印度方面，由當地政府主導的固定資產投資表現強勁，加上「中國+1」模式的支持，推動製造業企業的估值強勢上升。

目前認為，主導今年金融市場的關鍵主題包括：一、內地房地產市場狀況和中國人民銀行在去年採取的貨幣及財政擴張政策是否能夠提振消費；二、印度無擔保貸款增加是否會形成不良貸款周期，從而影響經濟增長；三、今年為全球大選年。

聚焦半導體銀行板塊

今年亞洲股票仍然具有吸引力，並且相信透過堅守對優質企業的自下而上選股策略，能夠把握上述投資主題。首先是特選的世界級中國出口商。這些企業擁有龐大的全球市場份額，而且估值愈來愈具有吸引力。

其次是部分南韓及台灣半導體企業。相對於美國同業，南韓及台灣在技術上處於領先地位，這個綜合性行業，有望提供穩健的回報。

最後是，一些處於亞洲區內壟斷市場的銀行估值具吸引力。這些國家普遍存在存款赤字問題，而這些銀行能夠鞏固其存款市場份額，並且可以使用低成本資金，向當地客戶進行貸款以獲得高回報。

總括而言，對於專注於基本因素及自下而上選股的審慎投資者來說，今年將會是能夠獲得豐厚投資回報的一年，繼續投資於長期基本因素具吸引力及估值具上調潛力的企業，會是投資者產生持久、穩定回報的關鍵。

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