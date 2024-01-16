林嘉麒：內地未見放水　散戶需更保守

中港股市勢弱，儘管投資者已沒有多大憧憬，但仍有部分市場人士希望內地可進一步放鬆銀根，刺激一下股市。中國一年期中期借貸便利（MLF）將到期，市場聚焦昨日是否會下調關鍵政策利率，最終中國人民銀行進行9,950億元（人民幣‧下同）一年期MLF操作，超額規模2,160億元，而利率只維持2.5厘，並未如市場預期般增量降價續做MLF。

人行超額平價續做MLF，未因上月不理想的新增社融信貸數據調整策略，似乎仍未肯釋放更強的寬鬆信號，至於後續人行將公布的貸款市場報價利率（LPR），大概率也會持平，意味人行本月不會降息，或者要到兩會期間才可能出招。

人民幣昨日即期收跌99點子報7.1721，創逾一個月新低，加上台灣大選剛結束，地緣政局短期的緊張，令投資者對內地股市反彈變得更加觀望。周三內地將公布去年12月一系列經濟資料，以及2023年全年國內生產總值（GDP）。經濟數據是否已改善？能夠給市場驚喜？所以當局才不用出招？即管密切留意。

不過，港股自踏入2024年後，整體表現相當弱，10個交易日只有一個交易日有上升，加上個股在跌市時跌幅甚大，資金撈底意欲極低，作為散戶更加要保守。

反觀美股繼續在高位整固，雖然投資者對今年內減息的次數及時間未及早前樂觀，市場仍願意在相對高位等待美國企業去年第四季業績。另外，本周有美國聯儲局的經濟狀況褐皮書公布，假如經濟增長情況不似預期，或許可再給好友機會炒減息。

美國勞工部上周五報告稱，去年12月批發價格意外下跌，發出了通脹下行的積極信號，而上月消費物價指數（CPI）按月上漲0.3%，而核心生產物價指數（PPI）則按月無升跌。由於近月美債息已大幅回落，某程度上相等於減息5或6次，因此通脹只是符合市場預期的話，好友不會表現的太過興奮。根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局第一季降息機會率約70%，已較早前大幅回落，似乎本月公布的個人消費開支（PCE）物價指數要幫幫手，畢竟聯儲局以此作為最重要的指標。

近期多位聯儲局官員發表的聲明屬「鷹」派，與市場激進減息的觀點相違。事實上，美國政府巨額赤字支出以及一系列其他因素可能導致通脹更具黏性，要聯儲局考慮快速而次數多的減息似乎機會不大，相信今年的利率將高於市場預期。假如美企第四季業績不幸遜預期，以現時估值之高，美股出現大規模下跌的機會就變得相當大。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)