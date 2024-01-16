【孰是孰非？】外賣爭雄　Deliveroo稱在港市佔最高

競爭對手進場無改公司策略

去年7月升任戶戶送港區GM的Nick Price表示，香港仍是正在增長的市場，又謂有競爭是好事，得以推動公司不斷改善。公司扎根香港八年，在港業務策略並沒有改變，未來會繼續專注為顧客提供最好的服務、幫助餐廳夥伴訂單增長，以及與騎手保持溝通，為騎手帶來更多賺錢機會。他又說，香港市場的推廣活動向來比其他市場為多，但營銷費用沒有太大改變。

隨着新競爭對手進場，本港外賣市場已由「雙雄爭霸」，重返「三國鼎立」的局面。暫時還未推出外賣自取或者會員訂閱服務KeeTa，在本月初引述Measurable AI數據，聲稱其平台去年11月的外賣訂單總數計，市佔率已達30.6%，超越Deliveroo的27.9%，而另一家外賣平台Foodpanda份額則由60%跌至41.6%。

然而，對於誰取得更多的市場份額，雙方各執一詞。

Price重申，他並不認同有關數據，又指對方的數據僅以香港訂單總數不到0.15%為樣本，結果具誤導性。再者，根據公司取得的數據顯示，戶戶送的市場份額才是最多。

騎手供應及客戶留存率良好

雖然他未能交代公司財務數據或者收支平衡的進度，但指公司業務過去幾年見到穩定增長，至於騎手供應及會員訂閱服務的客戶留存率良好，支撐業務繼續增長，自言感到滿意。據了解，目前戶戶送與逾萬間餐廳夥伴合作，「外賣仔」規模亦逾萬人。

他又表示，今年亦會專注於生活百貨業務，預告今年還會開設更多「戶戶超市」(Deliveroo Hop)，選址視乎顧客需求。

另公司引述獨立研究報告指，戶戶送在2022年為香港創造12,000個職位，為本港帶來約41億元的附加價值。