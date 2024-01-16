港股黑期低水80點　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.18%，報102.59；港匯見7.822；離岸人民幣(CNH)報7.1856；美元兌日圓處145.82；歐元報1.0946，英鎊報1.2715。金價處2,054.34美元。布油報78.64美元，紐油報72.85美元。比特幣升2.1%，報4.25萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●美股假期休市，歐洲股市低收。英國富時100指數收報7,594點，跌30點或0.39%；德國DAX指數收報16,622點，跌82點或0.49%；法國CAC指數收報7,411點，跌53點或0.72%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,246點，升1點或0.01%。

●1月恒生指數夜期收報16,165點，跌85點，低水51點，成交8,759張。

●紐約期油收報每桶72.5美元，跌0.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.15美元，跌0.2%。

●現貨金較早時報每安士2,056.9美元，升0.4%。

●外匯局：12月外商直接投資資本淨流入明顯增加，規模過百億美元。

●地政總署：上季補地價收入4.9億元，按季大跌89.8%。

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