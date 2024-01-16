豐田2024年全球產量目標1030萬輛　豐田章男：續製造引擎

外媒報道，豐田汽車(Toyota)今年計劃在全球生產1,030萬輛車，以尋求連續第二年成為全球產量最多的車廠。

豐田今年預計在日本生產340萬輛車，在海外生產690萬輛車，包括旗下豪華型品牌Lexus。該公司預期，今年油電混合能源車(HV)銷售強勁，零部件供應將變得更穩定，集團有能力提升車輛產量。然而，該公司發言人指，產量預測數字並非集團原先公布，但未有進一步解釋。

報道又指，該公司去年全年產量可能達約1,000萬輛，去年初其公布的生產計劃約950萬至1,060萬輛。

此外，豐田日前透露，該公司已啟動新的引擎開發項目。汽車行業為去碳化而轉向純電動車，但會長豐田章男指「引擎還能發揮作用，將繼續製造引擎」。該公司沒有公開項目的詳細情況，但有分析指其將探索以環保形式利用引擎。豐田除開發插電式混合動力車(PHV)外，並正推進開發不排放二氧化碳的「氫引擎」。