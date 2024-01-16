日百年衛浴品牌TOTO：中國新樓需求減　將力拓翻新業務

日本百年衛浴品牌東陶(TOTO)社長清田德明接受外媒訪問時分析中國經濟，表示以前中國經濟出現低谷時，國家政策介入後就會立即回到增長軌道，但認為這次減速將持續一段較長時間，並難以預測新樓對住宅設備需求何時恢復。

他提到，中國人口眾多，住房存量(現有住宅)很大，很多住宅樓齡超過10年，正處於過渡至舊樓翻新(Remodel)需求的轉型期。

報道指，在日本國內，TOTO在30年前提出「翻新宣言」後大力拓展舊樓翻新業務，翻新比例已超過新樓，目前兩者比例固定在7比3。

清田德明指，現在中國市場也和過去的日本一樣，新樓比例是7，翻新比例則為3。惟日本的經驗不能完全照搬，在日本，商品展廳由他們自己營運，但在中國由經銷商負責。為了讓經銷商充分宣傳TOTO產品的價值，他們將不斷完善使用影像的培訓方案，而且需要對裝修公司採取多種措施。

報道又指，在中國經濟減速感增強的背景下，TOTO去年在大連建設新工廠。他表示，他們經常被解讀為「逆行戰略」，但並非如此。中國對工廠的能源效率及環保規定愈來愈嚴格。該公司最先建成的北京廠房周邊也有愈來愈多住宅及商業設施。為應對老廠房將來不能開工，需要提前採取措施，是公司為在具競爭力的中國市場上，繼續進行本地化生產而想出的辦法。