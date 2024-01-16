平安銀行傳將41開發商列可獲融資名單 包括新世界及新地

上月的中央經濟工作會議明確須積極統籌化解房地產、地方債務、中小型金融機構等風險。外媒引述知情人士報道，中國主要銀行平安銀行已將41家公司列入有資格獲得融資支持的房地產開發商名單，決定擴大信貸額度相關的標準，以滿足開發商的合理融資需求。平安銀行代表未有回應外媒就傳聞的查詢。

其名單還包括杭州濱江房地產集團有限公司和綠城中國控股有限公司等本地建築商，以及新世界發展有限公司和新鴻基地產發展有限公司等香港開發商。

據指，平安銀行告知各部門和分行，要對名單上正常營運的開發商提供全額貸款支持，不要削減或暫停信貸額度。同時，還鼓勵以延期期限和重新安排付款等方式，來緩解開發商的流動性壓力。

根內媒引述中國銀行業協會排名，以資產計算，平安銀行去年在中國銀行業中排名第13位。

內地為支持內房行業上周再度出招，住建部等發出通知，要求地方政府建立城市房地產融資協調機制，綜合房地產項目開發建設情況及開發商有關情況，提出可以給予融資支持的房地產項目名單予金融機構。