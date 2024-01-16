羅兵咸：四分一CEO稱今年將因生成式AI裁員至少5%

外媒報道，會計師行羅兵咸永道公布的一項調查顯示，四分一全球行政總裁預計，生成式人工智能(AI)的部署將導致今年至少裁員5%。

羅兵咸在本周世界經濟論壇年會召開前，對高管進行的民調顯示，以媒體及娛樂、銀行、保險及物流等行業，最有可能因尖端AI器材而裁員。不過，工程及建築公司與科企一樣，最不可能因自動化而裁員。

約46%受訪者表示，他們預計利用生成式AI將在未來12個月內提高盈利能力。然而，也有47%受訪者指，這項技術幾乎不會帶來任何變化。

此外，愈來愈多高管預計今年經濟增長將會加強，但同時也需要應對包括生成式AI及氣候變化在內的革命性發展。

調查訪問4,702位來自105個國家的高管，顯示AI模型預計將對經濟及社會產生深遠影響，並將是年會一個重要議題。

走在AI科技尖端的高管，包括最近重新上任的OpenAI行政總裁Sam Altman和微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)都將出席年會。雖然許多經濟學家表示，隨着AI普及，他們預計AI將令生產力提高，但也將導致勞動力劇變。