去年全球智能手機出貨量降3.2%　蘋果贏三星奪冠

國際數據公司(IDC)統計顯示，2023年全球智能手機出貨量下跌3.2%至11.7億部，其中蘋果iPhone超越三星躍升市場一哥。

IDC表示，去年智能手機出貨量是十年來最低，主要受宏觀經濟挑戰及年初庫存增加所影響，去年第四季出貨量按年增長8.5%至3.261億部，高於預期增長7.3%，並預期今年市場將復甦。

IDC全球移動及消費設備追蹤部門副總裁Ryan Reith表示，市場排名變化凸顯智能手機市場競爭激烈。整個安卓(Android)市場發展多元化，華為回歸並迅速在中國市場取得進展，OnePlus、榮耀等品牌正在高端市場推出較低價位的具競爭力產品，可折疊及人工智能(AI)手機陸續登場，指智能手機領域將迎來一個非常有趣的時代。