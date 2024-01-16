廖嘉豪：AI發展利好半導體生產商股價表現

人工智能需求的出現根本地改變記憶體產品格局，半導體行業中的記憶體產業因人工智能需求激增顯著受惠，有利2024年半導體行業發展勢頭。

有別傳統逐步階段數據處理的運算方式，AI數據處理需要同時、同步地運算大量數據，運算速度要求不僅高，而且在處理大量數據時不可出現樽頸狀態，因此需要修改記憶體產品設計以最大程度地減少樽頸問題。

花旗分析員預期，人工智能將導致記憶體行業向三個獨特方向發展：[1]用於訓練和推理大型語言模型(LLM)的超級AI運算，[2]設備端AI邊緣運算(如手機、平板電腦)，以分擔部分AI運算工作並提高整體人工智能處理數據的效率，以及[3]記憶體池(或稱為動態記憶體分配)，透過共用記憶體以提升高容量數據的傳送效率。而動態隨機存取記憶體(DRAM)在該3大發展方向支持下的前景則最樂觀。在流動裝置和伺服器需求強勁推動下，DRAM價格已於2023年下半年開始反彈，主流DRAM現貨價格在過去3個月已上漲16%。

花旗分析員預計DRAM平均售價在2023年第4季度按季增長13%後，2024年將按年增長47%。預期人工智能需求將提高DRAM需求按年增長預測4至6百分點，2024至2027年按年升幅由16至17%加快至19至23%。由於人工智能將不斷擴大超級運算和設備端人工智能記憶體的需求，花旗分析員預計DRAM中長期需求將以>20%的複合年增長率上升，或將導致DRAM中長期供應短缺。

最新美國半導體銷售情況亦反映DRAM復甦趨勢，美國半導體行業協會(SIA)在1月7日公布2023年11月半導體銷售額為480億美元(按月升3.3%)，按年升11.4%，遠高於季節性趨勢。受惠記憶體價格上升，11月份平均售價按年升41.1%，遠高於花旗分析員預期的按年升24.7%。2023年出貨量下跌20%是自2001年以來最差，或為2024年補充庫存提供動力。花旗分析員上調2024年半導體銷售額，從按年升7%調高至按年升10%，即5,760億美元，半導體行業升溫應有利半導體生產商股價2024年表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪