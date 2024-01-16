法巴譚慧敏：待美股調整再入市　留意AI板塊

市場對美國聯儲局今年減息預期升溫之際，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，市場目前對減息預期是太過樂觀，聯儲局可能需要更加多通脹回落的明確證據，相信這種預期上的落差可能觸發美股調整，但直言美股出現調整是入市機會。

雖然如此，法巴目前只是給予美股「中性」評級，主要是美國七大科技股估值有一些貴，但扣除大型科技股，美股12個月遠期市盈率為17.5倍，不算特別高。

至於可能觸發美股出現調整的事件，譚指，除了對於減息的預期有落差外，美國債務問題或推升美國10年期國債孳息率由目前3.9厘飆至4.3厘水平，甚至任何有關引發經濟硬着陸猜測的消息，都可能觸動投資者的神經。

法巴維持看好人工智能(AI)主題投資，譚相信，隨着AI應用普及化，軟件公司有望受惠。美國軟件公司股票去年底已經開始爆升，目前估值依然合理，亦有很多潛力，建議投資者「不要只看七隻最大的科技股」。

今明兩年料減息兩厘半

法巴又相信，美國聯儲局可能到五月才開始減息，惟估算今、明兩年或分別減息150點子及100點子，減息幅度比起官方預期還要進取。另該行預期美國今年經濟溫和放緩。