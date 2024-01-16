道期挫205點 比特幣微升 大摩及高盛將放榜

美匯指數報102.672；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.1939；美元兌日圓報146.12；歐元處1.0918；英鎊報1.267。金價報2,047.94美元。油價微跌，布油報78.14美元，紐油處72.41美元。比特幣微升至42,825美元。道指期貨挫205點。大行摩根士丹利及高盛將公布業績。

-樂華娛樂曾瀉80%創上市新低，男星王一博曾佔收入近6成。

-傳復星旅遊文化正洽售Thomas Cook。

-申在港上市之際，傳蜜雪冰城疑放棄瓶裝水業務。

-平安銀行傳將41開發商列可獲融資名單，包括新世界及新地。

-資本增值稅不宜推？摩通：實施前港樓勢現恐慌性拋售。

內地經濟：

●未來資產：關注內地會否出招刺激消費，留意高息防守股。

●摩通：今年中國經濟料增長4.9%，消費及投資成主引擎。

●中投公司：深入謀劃國有金融資本投資運營。

●IMF倡中國進行結構性改革，避免拖垮經濟增長。

●滙豐：人幣兌每美元年底料升上7.1，睇好韓圜坡元。

外地經濟：

●紐交所副主席料今年IPO再度活躍，惟11月大選或有影響。

●去年全球智能手機出貨量降3.2%，蘋果贏三星奪冠。

●日央行前官員：日本今年加薪4%利結束負利率政策。

●羅兵咸：四分一CEO稱今年將因生成式AI裁員至少5%。

企業消息：

●台灣虎航員工平均袋10.8個月獎金及加薪4%，這些機會...

●日百年衛浴品牌TOTO：中國新樓需求減，將力拓翻新業務。

●星主權財富基金GIC考慮沽福岡酒店，意向價逾45.5億。

●豐田2024年全球產量目標1030萬輛，豐田章男：續製造引擎。

●需求疲弱！Stellantis計劃意大利廠房裁員2250人。

●避進口禁令！蘋果移除Apple Watch血氧檢測功能。