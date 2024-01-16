道期挫205點 比特幣微升 大摩及高盛將放榜
2024年01月16日 16:23
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.672；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.1939；美元兌日圓報146.12；歐元處1.0918；英鎊報1.267。金價報2,047.94美元。油價微跌，布油報78.14美元，紐油處72.41美元。比特幣微升至42,825美元。道指期貨挫205點。大行摩根士丹利及高盛將公布業績。
●恒生指數全日收報15,865點，跌350點或2.2%，主板成交逾844億港元。京東健康及龍湖收市瀉近7%。https://reurl.cc/A4AYAp
-樂華娛樂曾瀉80%創上市新低，男星王一博曾佔收入近6成。
-傳復星旅遊文化正洽售Thomas Cook。
-申在港上市之際，傳蜜雪冰城疑放棄瓶裝水業務。
-平安銀行傳將41開發商列可獲融資名單，包括新世界及新地。
-資本增值稅不宜推？摩通：實施前港樓勢現恐慌性拋售。
●滬深三大指數高收。滬綜指報2,893點，升7點或0.27%；深成指報8,992點，升28點或0.31%；創業板指數報1,752點，升6點或0.38%。https://reurl.cc/WRG7G5
內地經濟：
●未來資產：關注內地會否出招刺激消費，留意高息防守股。
●摩通：今年中國經濟料增長4.9%，消費及投資成主引擎。
●中投公司：深入謀劃國有金融資本投資運營。
●IMF倡中國進行結構性改革，避免拖垮經濟增長。
●滙豐：人幣兌每美元年底料升上7.1，睇好韓圜坡元。
外地經濟：
●紐交所副主席料今年IPO再度活躍，惟11月大選或有影響。
●去年全球智能手機出貨量降3.2%，蘋果贏三星奪冠。
●日央行前官員：日本今年加薪4%利結束負利率政策。
●羅兵咸：四分一CEO稱今年將因生成式AI裁員至少5%。
企業消息：
●台灣虎航員工平均袋10.8個月獎金及加薪4%，這些機會...
●日百年衛浴品牌TOTO：中國新樓需求減，將力拓翻新業務。
●星主權財富基金GIC考慮沽福岡酒店，意向價逾45.5億。
●豐田2024年全球產量目標1030萬輛，豐田章男：續製造引擎。
●需求疲弱！Stellantis計劃意大利廠房裁員2250人。
●避進口禁令！蘋果移除Apple Watch血氧檢測功能。