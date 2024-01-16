上月工廈售價回落　黃竹坑區跌1.1%最多

本港經濟環境不似預期，2023年12月整體工廈售價按月回落，若以分區平均呎價統計，以港島南黃竹坑等地區跌幅約1.1%最大，最新呎價報約6,045港元。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數12月報356.3點，按月下跌約0.4%。以分區統計，10個地區中佔9個工廈平均呎價按月向下，其中，跌幅最大的分區為黃竹坑、香港仔及鴨脷洲。其次是紅磡及土瓜灣與荃灣，平均呎價分別約4,941元及3,903元，兩區同樣較11月挫約0.9%。

至於九龍東商貿區的九龍灣工廈平均呎價按月也跌約0.7%，呎價報約4,833元。不過，觀塘則錄得上升，該區呎價報約6,173元，按月回升約0.4%。

另外，工商物業租金指數最新報149.6點，按月上升約0.2%。分區工廈呎租表現各異，12月平均呎租按月漲跌各佔一半，當中以葵涌區跌約0.9%最多，平均呎租最新報約14.09元。而觀塘呎租亦上升約1.8%屬各區最高，平均呎租約19.99元。

該行最新發表的《工廈快訊》指出，上月工廈註冊成交量錄得約138宗，按月漲約10.4%，註冊金額則有約10.4億元，按月挫約13.3%。租賃市況卻表現回軟，同月工廈租務成交量錄得近319宗，月少約21%。總結2023年，本港工廈市場共錄得約1,988宗註冊成交，註冊金額約150.6億元，按年分別下跌約20.6%及約43.7%。

綜合該行內部資料及市場資訊所得，12月市場錄得兩宗逾億元成交，當中包括荃灣大涌道22至28號合福工業大廈全幢，以約5.6億元易手，涉及面積達14萬方呎，新買家為機構投資者及迷你倉公司。

美聯工商董事陳偉志表示，近期工廈物業再度吸引機構投資者及迷你倉公司聯手入市買入，亦有內地背景肉食企業出資購入工廈單位。同時，政府在本季內推售一幅位於元朗創新園內工業用地，預期北部都會區的工廈物業具有相關優勢，區內的租售市況有望持續受惠。

他又指，去年工廈租售市場主要聚焦在地廠及中小型單位上，同時亦出現些較矚目的個案。早前有市場消息指出，國際行李箱品牌以約11萬元月租，租用一幢長沙灣新式工廈的全層樓面，面積近4,500方呎。外資公司素來少有選擇租入新式工廈作後勤辦公地點，相信全球經濟復甦步伐未明，未來仍有機會出現有關情況，令新式工廈的租戶組合更為多元化。