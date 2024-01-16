恒安標準人壽料加息周期結束　股票性價比提升

恒安標準人壽（亞洲）公布最新2024年首季宏觀經濟觀點分析，預期經濟軟着陸而非衰退的可能性上升，以及加息周期結束，降息進入考慮範圍。公司對美國和中國股票維持中性評級，信用債和利率債則維持中性樂觀評級。

恒安標準人壽亞洲首席投資總監張弘表示，由於暫未看到經濟會在未來數月迅速轉弱，同時通脹仍未回落至長期平均水平，雖然降息進入考慮範圍，但過早降息可能對通脹造成意外影響，因此基本面並不支持在2024年3月開始降息。

資產配置方面，公司對美國和中國股票維持中性評級。由於2023年11月以來10年期美債利率大幅下跌，美股和港股的性價比上升，市場可能開始初步轉向均衡配置。A股與港股目前估值偏低，而中國經濟復甦進度是決定市場表現的主要因素，悲觀情緒有待改善。如後續風險因素逐步緩解，股票評級或提升至中性樂觀水平。

另外，公司對信用債和利率債則維持中性樂觀評級。目前信用債收益率頗具吸引力。以交易為目的，則可選擇中短期債券，在充分評估信用風險後，透過交易捕捉利率波動帶來的機會。利率債在2024年在美國經濟增速放緩和通脹緩和的背景下，大方向呈下行趨勢。