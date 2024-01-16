滴灌通發布澳交所通用標準助小微企融資

小微企融資平台滴灌通發布「滴灌通澳交所通用標準(MAP)」，將每日對外公布在澳交所上市的小微企融資數據。創辦人李小加表示，這將增加透明度，有助監管機構了解其商業模式，也能讓參與者平衡當中的投資風險和潛在回報。

專業投資者與小微企業簽署每日分成合約(DRC)，在合約期間，投資者從小微企每日的營業額收取分成作為回報。MAP將展示簽約小微企最新的營業表現，包括累計已收款、預估剩餘收款的情況，且參照股票的市盈率概念，引入市轉率作為指標，從而讓參與者可以知道預估現金流，以及在市場上的價值。

另一創辦人張高波指，每一張DRC的背後，都是一個獨特的小微企業，而行業、規模，以至收入分成合約期限等都不一樣，所以每一張DRC的現金流都具有差異性和不確定性。

張氏提到，傳統金融市場已有一套成熟的評估體系，股權投資有市盈率，債權投資則有信用評級等具體的評價指標，讓投資者可以評估其投資收益。對投資者而言，需要一套評估體系以確定投資的未來現金流和風險；對被投資者而言，也需要借助一套體系評估如何設計分成比例，以實現自身利益最大化。因此，公司制定新標準，以解決市場參與者的解惑。