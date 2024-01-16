將軍澳天晉一房減至550萬沽 創項目新低

將軍澳二手市場再現低價成交，天晉IIIB一房單位，減價至550萬元售出，料屬項目二手價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城1月已累錄14宗買賣，智星閣中高層F室，實用面積約664方呎，三房間隔，望街景，附裝修，去年2月底放盤，最終以968萬元沽出，累減252萬元，呎價約14,578元。

●中原張略欣表示，鰂魚涌惠安苑D座高層4室，實用面積約894方呎，套三房間隔，叫價1,098萬元，放盤不足一周即獲以1,030萬元承接，呎價約11,521元，新買家為同區換樓客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角康澤花園C座高層4室，實用面積約396方呎，原則兩房間隔，望少海景，最終成交價達660萬元，較業主原叫價750萬元，放盤4個月減價約12%，呎價約16,667元屬項目近半年高位。

－－－－－

九龍區

●香港曾家輝指，荔枝角盈暉臺1座高層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以約680萬元，放售約兩日後，獲外區客落票洽購，雙方議價後減價約90萬元，以約590萬元易手，呎價約13,440元。

●利嘉閣林海鈞稱，長沙灣居屋凱德苑中層10室，實用面積約377方呎，一房間隔，未補價第二市場以396萬元易手，呎價約10,504元，原業主在2020年以約288.78萬元買入，帳面獲利逾107萬元，期內物業升值約37%。

●中原王秉義指，奧運站柏景灣9座中低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望市景，最初開價928萬元，最近減價65萬元或約7%，以863萬元成交，呎價約18,519元，新買家為專才客。

●利嘉閣羅志雄稱，茶果嶺麗港城33座高層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為年輕上車客，原業主於去年11月叫價650萬元，之後調整至618萬元，最終以596萬元成交，呎價約11,528元。

－－－－－－

新界區

●香港置業劉浩勤指，將軍澳天晉IIIB第1A座低層G室，實用面積約364方呎，一房間隔，2021年叫價750萬元放盤，減價550萬元售出，創項目二手價新低，呎價約15,110元，原業主2014年12月以469.2萬元購入，帳面獲利約80.8萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳1月暫錄近70宗二手買賣，日出康城緻藍天2座左翼低層A室，實用面積約791方呎，套三房間隔，另設儲物房，以845萬元易手，呎價約10,683元。

●中原劉紹剛指，將軍澳日出康城領都5座右翼高層A室，實用面積約722方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初開價800萬元，議價後最新以752萬元易手，呎價約10,416元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦禧苑C座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望球場景，放盤達1年半，當時叫價500萬，累減80萬元，減幅約16%，已補價自由市場獲買家420萬元承接，呎價約10,474元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山薈朗2座高層B7室，實用面積約293方呎，一房間隔，望樓景，放盤1年，叫價430萬元，獲買家以398萬元承接，減幅約7.4%，呎價約13,584元，原業主於2016年9月以435萬元購入，持貨約8年帳面虧蝕37萬元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍1月暫錄約35宗二手買賣，按月增約四成，沙田溱岸8號1座中層C室，實用面積約1,333方呎，四房雙套房間隔，享河景，去年9月時開價約2,700萬元，議價後以2,120萬元易手，呎價約15,904元，累減約580萬元。

●中原侯惠良指，大圍金輝花園中層F室，實用面積約502方呎，三房間隔，開價約770萬元，議價後以556.8萬元易手，呎價約11,092元，累減213.2萬元，新買家為用家。

●美聯楊浩然稱，大埔居屋宏福苑E座低層2室，實用面積約467方呎，兩房間隔，未補價第二市場市場以220萬元放售，買家為區內客，議價12萬元，以208萬元承接，呎價約4,454元。

●中原區國健稱，粉嶺及上水1月至今暫錄約25宗二手買賣，上水奕翠園2座中層A室，實用面積約1,022方呎，套三房間隔，經議價後連車位以1,046萬元獲承接，呎價約10,235元，新買家為區內用家。

●利嘉閣鄧啟林表示，元朗錦田北PARK YOHO Genova的15B座高層E室，實用面積約251方呎，開放式間隔，享內園景，區內分支家庭因想住近家人方便照顧，以295萬元成交，呎價約11,753元，原業主於2020年以約420萬元買入。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍居屋天愛苑B座低層12室，實用面積約546方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場以367萬元成交，呎價約6,722元。

●中原陳家富指，屯門大興花園2期3座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價410萬元，議價16萬元，即斥394萬元承接，呎價約9,403元，新買家為外區上車客。

●中原曾慧敬表示，屯門居屋景新臺2座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享市景，未補價第二市場叫價370萬元，減價15萬元，以355萬元成交，呎價約7,335元，新買家為公屋家庭。

●美聯何振榮稱，荃灣柏傲灣2A座高層C單位，實用面積約421方呎，一房間隔，早放盤已8個月，開初開價930萬元，議價後以750萬元承接，較最初開價累減180萬元，呎價約17,815元，原業主持貨約7年，帳面獲利約32.4萬元。

●中原余仲平指，荃灣中心6座低層B室，實用面積約380方呎，兩房間隔，叫價418萬元，累減108萬元或約26%，新近以310萬元沽出，呎價約8,158元，新買家為同區客。

－－－－－－