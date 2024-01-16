本月新盤市場累錄26宗終止交易　

樓價回落，新盤市場續錄取消交易。本月至今(16日)累計已錄得至少26宗該類個案，馬鞍山有早年採用特長成交期購入洋房的買家，放棄交易離場。另外，是日暫錄約10宗新盤成交。

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli周六賣12伙

●旺角ONE SOHO一房售613萬元

●天水圍YOHO WEST月內累沽26伙

●啟德維港1號三房1,894萬元沽

2A座30樓A室，實用面積763方呎，採三房一套連工人套間隔，成交價1,894.3萬元，呎價約24,827元。

●沙田星凱‧堤岸開放式戶售615萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸連續兩日錄得成交，於周二(16日)售出2座11樓H室，實用面積259方呎，開放式設計，享內園景，成交價615.3萬元，呎價約23,757元。

●沙田名日‧九肚山頂層戶2,080萬元重新沽出

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期周六起招標賣兩伙

●觀塘Bal Residence高層一房呎價約17,423元

●啟德GRANDE MONACO低座四房戶售2,698萬元

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，昨以2,698.8萬元售出低座A座2樓A室，為實用面積1,055方呎的四房戶，呎價約25,581元。

●長沙灣睿峰兩房1,300萬元成交

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(16日)以1,300萬元售出西翼26樓F室，實用面積435方呎， 兩房間隔，呎價約29,885元。

●元朗雨後兩房終止交易

星星地產旗下元朗雨後，周二(16日)錄得終止交易，涉及單位為9樓G室，屬實用面積454方呎的兩房單位，原在2023年3月以665.06萬元售出，當時呎價約 元。

●馬鞍山雲海別墅錄終止交易