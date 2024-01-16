本月新盤市場累錄26宗終止交易
2024年01月16日 21:34
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樓價回落，新盤市場續錄取消交易。本月至今(16日)累計已錄得至少26宗該類個案，馬鞍山有早年採用特長成交期購入洋房的買家，放棄交易離場。另外，是日暫錄約10宗新盤成交。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli周六賣12伙
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，落實周六(20日)發售12伙。即將發售的單位均位於第21B座，實用面積介乎487至572方呎，全屬兩房戶，部分連儲物室，折實價介乎647.8萬至785.26萬元，折實呎價由13,252至13,728元，另設多項現金回贈，回贈金額可達樓價逾10.5%。該批單位將以先到先得形式出售。
●旺角ONE SOHO一房售613萬元
信和置業(00083)旗下已屆現樓的旺角ONE SOHO，今(16日)錄得9樓B7室的成交，單位實用面積320方呎，採一房間隔，以613萬元成交，呎價約19,156元。
●天水圍YOHO WEST月內累沽26伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周二(16日)再添3宗成交，月內累沽26伙，涉及成交金額逾1.4億元。最新沽出的單位包括2A座3樓A8室，實用面積416方呎，兩房間隔，連146方呎平台，成交價561.76萬元，呎價約13,504元。
●啟德維港1號三房1,894萬元沽
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周二(16日)再錄1宗成交，涉及單位為
2A座30樓A室，實用面積763方呎，採三房一套連工人套間隔，成交價1,894.3萬元，呎價約24,827元。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶售615萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱‧堤岸連續兩日錄得成交，於周二(16日)售出2座11樓H室，實用面積259方呎，開放式設計，享內園景，成交價615.3萬元，呎價約23,757元。
●沙田名日‧九肚山頂層戶2,080萬元重新沽出
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，今(16日)透過招標以2,080萬元重新售出頂層連天台特色戶。長江實業營業經理詹勳榮表示，是日最新售出單位為2座頂層25樓B室，實用面積1,053方呎三房，連570方呎天台，呎價約19,753元。資料顯示，該單位曾於2021年3月以2,759.9萬元售出，惟在去年底終止交易，現時重新售出做價較約3年前低約680萬元或25%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期周六起招標賣兩伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周二(16日)上載最新銷售安排，落實周六(20日)起招標發售兩伙別墅單位，包括別墅WV7的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連共691方呎花園。另一伙為別墅WV8的地下B室，屬實用面積1,121方呎，五房間隔，附共807方呎花園。招標期截至6月30日。
●觀塘Bal Residence高層一房呎價約17,423元
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，新近以588.91萬元售出25樓A室，屬實用面積338方呎的一房戶，呎價約17,423元。
●啟德GRANDE MONACO低座四房戶售2,698萬元
會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，昨以2,698.8萬元售出低座A座2樓A室，為實用面積1,055方呎的四房戶，呎價約25,581元。
●長沙灣睿峰兩房1,300萬元成交
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(16日)以1,300萬元售出西翼26樓F室，實用面積435方呎， 兩房間隔，呎價約29,885元。
●元朗雨後兩房終止交易
星星地產旗下元朗雨後，周二(16日)錄得終止交易，涉及單位為9樓G室，屬實用面積454方呎的兩房單位，原在2023年3月以665.06萬元售出，當時呎價約 元。
●馬鞍山雲海別墅錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，有洋房終止買賣合約，為Jasmine Avenue5號別墅，實用面積2,151方呎，三房間隔，附602方呎花園及672方呎天台，原本在2019年11月以5,100萬元招標售出，當時呎價約23,710元。資料顯示，買家當時採用成交期為1,830日(約5年)的特長付款計劃入市，並享有提前入住優惠。發展商已安排周六(20日)重售。