殼牌以101億出售尼日利亞陸上石油業務矛當地財團

外媒報道，全球石油巨企荷蘭皇家殼牌(Shell)同意以超過13億美元(約101.4億港元)的價格，出售位於尼日利亞的陸上石油業務出售給當地財團。

若交易獲當局批准，將實現殼牌的長期目標，即擺脫尼日河三角洲(Niger Delta)地區充滿挑戰的營運環境，同時保留在該國其他地區的業務。除了最初的價格數字外，殼牌表示，竣工後還將收到高達 11 億美元的額外現金付款。

殼牌於聲明中表示，協議為殼牌在尼日利亞的一個重要里程碑，交易簡化該企的投資組合，並將未來在尼日利亞的投資重點放在深水和綜合天然氣領域。

聲明指出，該資產的買家為Renaissance，由ND Western、Aradel Energy、First E&P、Waltersmith和Petrolin等勘探及生產公司組成，所有這些公司都位於尼日利亞。

出售後，殼牌將透過其深水石油業務殼牌尼日利亞勘探和生產公司繼續在該國開展業務；殼牌將保留在尼日利亞液化天然氣公司25.6%的股份，繼續生產和出口液化天然氣。