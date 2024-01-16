預期減息延後　美股全線低開

美國國債收益率持續上升，美股3大指數周二全線偏軟，道指曾跌234點，低見37,358點；標指曾跌28點，低見4,755點；納指曾跌98點，低見14,874點。港股夜期跌45點，見15,831點，低水35點。

市場基本上認定美國聯儲局不會再加息。摩根大通估計，為預防金融體系流動性收縮，聯儲局本月底議息會開始討論減慢縮減資產負債表（縮表或量化緊縮，QT）步伐，以2月中公開的議息紀錄「放風」，3月即再下一次議息就會正式宣布，4月正式開始——每月美國國債的縮減規模上限將從600億美元降至300億美元，按揭抵押證券（MBS）則維持每月縮減350億美元，11月更會停止縮表。

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath卻認為，抗通脹之戰尚未結束，市場太早憧憬息口急速回落，按照目前的數據，充其量或許下半年才會減息。她又稱，2008年金融海嘯之前，央行普遍想通脹高點，可現在相反，因此長遠而言，政策利率平均水平會高於當年。

個股消息方面，競爭一向激烈的大行陸續裁員，摩根士丹利及高盛去年員工總人數合共淨減5,621人，比2022年底分別少2.93%及6.59%。大摩和高盛上季收入俱勝預期，股價早段則分別跌3%及跌不足1%，可是增長始終較弱，高盛全年盈利更是4年最低。

高盛上季按年多賺57.55%至18.67億元，惟收入按年增速僅6.84%，主要靠做市和投資管理帶動，投資銀行收入卻跌11.74%。大摩同季按年少賺34.54%至13.83億美元，收入按年僅增1.15%，因利息開支大增減少淨利息收入，所幸資產管理、交易及投資銀行收入分別升4.95%、9.54%及7.35%。