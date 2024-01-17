東方日報B1：恒指插穿萬六 逾一年低
2024年01月17日 00:03
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港股昨日捱沽，臨近中午已插穿去年低位。（中新社）
內地股市今年開局慘不忍睹，市傳當局「窗口指導」一些機構投資者不要沽貨。消息間接令滬深股市周二倒升收市，但業界普遍質疑成效，滬深股市今年累計淨賣出A股的規模亦於周二突破100億元人民幣，港股方面更是完全不為所動，恒生指數早段跌穿16,000點關，創14個半月收市新低。
中投公司日前召開經營管理工作會議，強調要「統籌發揮風險處置和市場穩定平台作用」。內地基金經理及交易員則向外媒爆料，指監管機構近日私下指示一些身兼經紀及自營交易的證券公司不要沽貨，一反月初容許較小型的互惠基金淨沽貨的態度。
A股周二先跌後升，滬綜指午後曾跌0.87%，低見2,861點，創2020年5月底之後新低，惟尾段倒升0.27%，以接近全日高位的2,893點收市。深圳股市走勢相若，深成指及深圳創業板指數收市分別倒升0.31%及0.38%，收報8,992點及1,752點。
然而，交投氣氛依然低迷，兩市總成交額僅約6,848億元人民幣。「不許沽」的消息傳到外資耳朵後，滬深股通再錄淨賣出41.33億元，今年首半個月的淨賣出規模累積至134.49億元人民幣。綜合花旗亞洲交易策略主管Mohammed Apabhai和其他交易員的評論，窗口指導不能永遠按下沽壓，市場表現終歸取決於基本面和當局對民營經濟的態度，散戶亦不會買帳，「因為根本沒用」。
港股亦不忍卒睹，再有29.44億元「北水」南下也無濟於事，恒指臨近中午插穿去年低位，低見15,834點，跌381點，收市跌350點或2.16%，報15,865點，為2022年11月2日後最低。國企指數跌1.89%，收報5,343點；科技指數跌2.29%，收報3,325點。港股總成交額稍升至約845億元。
16隻即近兩成藍籌股創52周新低，不僅有必需程度較低的李寧(02331)，被歸類為必需消費板塊的即食麵公司康師傅控股(00322)、飲品公司農夫山泉(09633)和蒙牛乳業(02319)也不能幸免，港鐵(00066)、長實集團(01113)和恒生銀行(00011)亦在此列。
花旗因應市場氣氛低迷，下調港股2023至2025年日均成交額預測(皆過千億元，而本月日均不過800億元)，把香港交易所(00388)今、明兩年每股盈利預測下調9%，目標價降至240元，評級維持「沽售」。該所股價周二瀉4.13%，收報241.4元。
市況惡劣下，禁售期將過的半新股高危，樂華娛樂(02306)及百果園(02411)分別瀉77.83%及30.33%，齊創新低，前者是最大跌幅港股。旗下藝人包括王一博的樂華強調，目前經營正常，董事會不知股價為何暴瀉，對未來充滿信心，有股份的董事均未以任何方式處置其股份。然而，市場怕的是一過禁售期即有人沽貨，KEEP(03650)的上市前股東五源資本上周一獲解禁已累掟逾1%股份。
港股夜期未有明顯受內地再發一萬億元人民幣特別國債的消息提振，反而由於美匯指數創一個月高，而內地「放水」基調不改，離岸人民幣兌每美元相隔近兩個月再度失守7.2關，低見7.219，跌0.42%，每百港元兌92元人民幣。