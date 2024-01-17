東方日報B1：恒指插穿萬六　逾一年低

內地股市今年開局慘不忍睹，市傳當局「窗口指導」一些機構投資者不要沽貨。消息間接令滬深股市周二倒升收市，但業界普遍質疑成效，滬深股市今年累計淨賣出A股的規模亦於周二突破100億元人民幣，港股方面更是完全不為所動，恒生指數早段跌穿16,000點關，創14個半月收市新低。

中投公司日前召開經營管理工作會議，強調要「統籌發揮風險處置和市場穩定平台作用」。內地基金經理及交易員則向外媒爆料，指監管機構近日私下指示一些身兼經紀及自營交易的證券公司不要沽貨，一反月初容許較小型的互惠基金淨沽貨的態度。

A股周二先跌後升，滬綜指午後曾跌0.87%，低見2,861點，創2020年5月底之後新低，惟尾段倒升0.27%，以接近全日高位的2,893點收市。深圳股市走勢相若，深成指及深圳創業板指數收市分別倒升0.31%及0.38%，收報8,992點及1,752點。

然而，交投氣氛依然低迷，兩市總成交額僅約6,848億元人民幣。「不許沽」的消息傳到外資耳朵後，滬深股通再錄淨賣出41.33億元，今年首半個月的淨賣出規模累積至134.49億元人民幣。綜合花旗亞洲交易策略主管Mohammed Apabhai和其他交易員的評論，窗口指導不能永遠按下沽壓，市場表現終歸取決於基本面和當局對民營經濟的態度，散戶亦不會買帳，「因為根本沒用」。

港股亦不忍卒睹，再有29.44億元「北水」南下也無濟於事，恒指臨近中午插穿去年低位，低見15,834點，跌381點，收市跌350點或2.16%，報15,865點，為2022年11月2日後最低。國企指數跌1.89%，收報5,343點；科技指數跌2.29%，收報3,325點。港股總成交額稍升至約845億元。

港股夜期未有明顯受內地再發一萬億元人民幣特別國債的消息提振，反而由於美匯指數創一個月高，而內地「放水」基調不改，離岸人民幣兌每美元相隔近兩個月再度失守7.2關，低見7.219，跌0.42%，每百港元兌92元人民幣。