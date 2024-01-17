陳樂怡：手機設備股料受惠升級潮

內地意外不減中期借貸便利(MLF)利率，反映考慮到銀行淨息差壓力，以至美國減息步伐未明朗。市場觀望內地今年財政及貨幣政策去向，但相信兩會前後才有消息。短期而言，港股交投縮減，港股通首兩周北向資金維持淨流出，南向資金則錄得輕微淨流入，資金流向不利表現。港股續處於盈利下行周期，短線維持弱勢。短線策略上，關注農曆新年主題，包括出行、影視娛樂。

泡泡瑪特業務趨多元化

該公司作為潮玩龍頭，料核心知識產權(IP)有助進一步推動用戶滲透率。新用戶持續增長，而且復購率亦維持高水平。公司業務逐步多元化，首個城市樂園去年9月開幕，料可增強客戶黏性，並刺激產品銷售。估值上，現價對應2024財年預測市盈率18.5倍，低於兩年平均值，向上阻力位23元，跌穿支持位17.5元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)