陳樂怡：手機設備股料受惠升級潮
2024年01月17日 05:00
東網電視更多新聞短片
內地意外不減中期借貸便利(MLF)利率，反映考慮到銀行淨息差壓力，以至美國減息步伐未明朗。市場觀望內地今年財政及貨幣政策去向，但相信兩會前後才有消息。短期而言，港股交投縮減，港股通首兩周北向資金維持淨流出，南向資金則錄得輕微淨流入，資金流向不利表現。港股續處於盈利下行周期，短線維持弱勢。短線策略上，關注農曆新年主題，包括出行、影視娛樂。
台灣的手機鏡頭製造商大立光電日前公布2023年第四季業績，受惠於產品組合提升，毛利率大幅改善至52.78%，並預計2024年首季可以維持在50%左右。市場估計與華為即將推出P70系列有關。大立光電前景展望引證手機產業鏈復甦，去庫存周期到達尾聲。高級手機市場先行回暖，再次加快規格升級，有利改善零部件平均售價，建議趁調整收集港股的舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)。
泡泡瑪特業務趨多元化
個股推介方面，內地玩具商泡泡瑪特(09992)第三季業績顯示內地市場客流回暖，以及存貨周轉加快，海外市場延續高速增長。海外利潤率及單店收入均高於國內，海外拓展有利於盈利表現。
該公司作為潮玩龍頭，料核心知識產權(IP)有助進一步推動用戶滲透率。新用戶持續增長，而且復購率亦維持高水平。公司業務逐步多元化，首個城市樂園去年9月開幕，料可增強客戶黏性，並刺激產品銷售。估值上，現價對應2024財年預測市盈率18.5倍，低於兩年平均值，向上阻力位23元，跌穿支持位17.5元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)