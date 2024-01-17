凱基亞洲：美股續睇好　低撈大型股

美國去年12月消費物價指數(CPI)上周出爐，整體及核心通脹分別按年升3.4%及3.9%，兩項數據都略高於市場預期。核心通脹之中，服務業價格升幅再次加速，主要原因仍然是來自住房成本增加。

雖然通脹超出預期，不過就未有大幅影響市場對減息的憧憬，市場預期3月減息的機會率仍在70%左右。考慮到核心通脹結構及現時的經濟數據，市場的預期稍為太進取，也可能是對美國經濟感到太悲觀，故此，認為在第二季才減息的機會比較大。

長期國債需求仍強

美國財政部公布30年期國債拍賣結果，本次30年期國債中標利率為4.229厘，是去年8月以來最低，也略低於預計發行利率的4.23厘，反映市場對美國國債需求維持強勁，結果公布後緩和市場投資氣氛。

美股即將進入業績期，根據Factset估計，標普500指數去年第四季的每股盈利(EPS)預估未如兩個月前般樂觀，但仍有望在今年第二季突破2023年第三季的高盈利水平。估值方面，雖然美股指數仍在歷史高位附近徘徊，但整體市盈率仍接近過去5年平均值，未有過高，加上長年期債息穩定，對股市的壓力有所緩和。

另外，2024年國際消費電子展(CES)開幕，人工智能(AI)應用層面進一步深化，也激勵科技股，並進一步推動費城半導體指數及資訊科技板塊，標普500及納斯達克指數表現因而亮眼。

提防首季表現波動

今年是美國大選年。回顧1950至2020年之間的選舉年，第一季股市走勢平均只是區間波動，要到4月以後才有升幅。考慮到每股盈利有望提高、股市估值合理，故美股表現仍值得留意，投資者反而可考慮在把握股市短期震盪，趁低吸納。

然而，目前仍是比較適合部署在大型股，雖然去年12月美國小型股升勢不錯，而且相關的交易所買賣基金(ETF)也吸引到不少資金流入，12月的單月資金流入量是2005年以來最高。來到2024年，美股開局出現調整，大型股在上星期後段已大致收復失地，但中小型股仍在低位徘徊，波幅也在比較髙的水平。

雖然中小型股目前估值低，但一般而言，中小型股在經濟觸底反彈後才有較大機會跑出，目前來看仍是大型股較有優勢。

凱基亞洲投資策略部 (作者為註冊持牌人)