道指跌231點　日圓跌穿147

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.36；港匯見7.8257；離岸人民幣(CNH)報7.2162；美元兌日圓處147.28；歐元報1.0877，英鎊報1.2638。現貨金價處2,026美元。布油報77.9美元，紐油報71.91美元。比特幣企43,133美元。道指期貨跌23點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約110點。

●道指周二(16日)收市報37,361點，跌231點或0.62%。標指收報4,765點，跌17點或0.37%；納指收報14,944點，跌28點或0.19%。

●英國富時100指數收報7,558點，跌36點或0.48%。德國DAX指數收報16,571點，跌50點或0.3%。法國CAC指數收報7,398點，跌13點或0.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,771點，跌111點。

●1月夜期期指收市報15,793點，跌83點，低水73點。

●紐約期油收報每桶72.4美元，跌0.38%。倫敦布蘭特期油收報每桶78.29美元，升0.18%。

●紐約期金收報每安士2,030.2美元，跌1%。

●日本股市早段升逾400點，南韓及澳洲股市偏軟。

●人民幣去年超越美元，成為莫斯科交易所最大交易外幣。

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