港股挫逾400點 科網股領跌 友邦及平保跌逾3%

港股低開百點後跌勢加劇，恒生指數挫454點，至16,411點，續創14個月新低，暫維持逾400點跌幅。國企指數跌140點；科技指數跌110點，主板成交500億港元。

大型科網股跌幅擴大，美團急挫5.4%；小米集團及京東集團跌3.6%；百度跌3.4%；阿里巴巴跌2.9%；騰訊及攜程跌2.5%；網易跌2%。

金融股跟隨大市向下，友邦保險跌3.6%；中國平安跌3.4%；香港交易所跌3.1%；招商銀行跌1.9%；工、中、建三大內銀股跌1%至1.3%；滙豐控股跌1.1%。

醫藥股沽壓重，阿里健康跌6.8%，是表現最差藍籌；京東健康亦跌5.2%；翰森製藥跌4.6%；藥明生物跌4.6%；中國生物製藥跌2.6%；石藥集團跌1%。

內房物管股又捱沽，龍湖集團挫5.1%；華潤萬象生活跌4.9%；中國海外跌4.6%；華潤置地跌4.1%；碧桂園服務跌2.9%。

【09:20】港股續尋底 騰訊及美團跌近2% 滙豐偏軟

港股繼續尋底，恒生指數開市跌101點或0.64%，報15,764點；國企指數低開41點或0.78%，報5,301點；科技指數跌31點或0.95%，報3,294點。

大型科網股領跌，騰訊及美團跌1.9%；攜程跌1.5%；京東集團跌1.1%；小米集團跌1%；阿里巴巴跌0.6%；網易跌0.5%。

金融股跟隨大市向下，招商銀行跌1.9%；中國平安跌1.1%；滙豐控股跌0.5%；香港交易所跌0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.3%至0.6%；友邦保險跌0.1%。