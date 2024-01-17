內地上月70大中城市樓價按月跌0.4%　近9年最差

國家統計局公布，去年12月，內地70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有升有降。

外媒根據國家統計局公布數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌0.4%，創9個月最大跌幅，連跌6個月；按月也跌0.4%，為2015年2月以來最大跌幅，並是連跌6個月。此外，經測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲有7個，11月有9個；持平1個，11月有兩個；下跌62個，11月有59個。

國家統計局城市司高級統計師沈賑表示，各線城市新建商品住宅銷售價格較11月下降、年比有漲有降。從按月看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較11月下降0.4%，降幅比11月擴大0.1個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.2%，廣州和深圳分別下降1.0%和0.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較11月分別下降0.4%及0.5%，降幅比11月均擴大0.1個百分點。

從年比看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年由11月上漲0.3%轉為下降0.1% 。其中，北京和上海分別上漲1.7%和4.5%，廣州和深圳分別下降3.0%和3.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格年增0.1%，漲幅比11月回落0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降1.8%，降幅比11月擴大0.2個百分點。

此外，他指，各線城市二手住宅銷售價格較11月下降、年減幅擴大。從環比看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格較上季下降1.1%，降幅比11月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2% 、0.6%、1.5%和1.1%。二線城市二手住宅銷售價格較上月下降0.8%，降幅比11月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格較11月下降0.8% ，降幅與11月相同。

從年比看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格年減3.5%，降幅比11月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.2%、3.4%、5.2%和3.1%。二、三線城市二手住宅銷售價格較去年同期分別下降4.0%和4.2%，降幅比11月分別擴大0.4和0.3個百分點。