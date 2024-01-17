亞太企近半CEO睇淡經濟　料生成式AI或累裁員5%

全球經濟展望充滿不明朗因素，企業亦須積極變陣應付各種挑戰。會計師行羅兵咸永道的調查顯示，45%的亞太區企業行政總裁(CEO)預計今年全球經濟可能有所下滑，97%亞太區CEO表示，已經採取必要的轉型措施並已初見成效，但仍面對3大障礙，包括監管環境、勞動力技能短缺和供應鏈不穩定。

羅兵咸永道昨於瑞士達沃斯世界經濟論壇發布《第27期全球CEO調查報告——亞太區：加速轉型引領發展》。報告顯示，亞太區CEO對未來的不確定性仍表示擔憂，對全球經濟發展持不同看法，其中，只有40%亞太區CEO預計今年全球經濟將有所改善。

調研顯示，亞太區CEO認為宏觀經濟波動、通脹和地緣政治衝突等短期風險帶來的影響有限；但信心有待提高，63%亞太區CEO仍不能確定公司未來的發展情況，該比例比前一年高出10%，也比全球CEO的平均水平高出18%。

值得留意是，63%亞太區CEO認為如果繼續採取當前的商業模式，企業無法在未來10年內存續，並意識到需要應對包括氣候變化和技術變革在內的全球大趨勢，這些趨勢將迫使他們進一步創新，走出困境。亞太區CEO認為，監管的複雜性(63%)和氣候友好型投資的經濟回報率較低(61%)，是需要克服的最大障礙。

此外，絕大多數亞太區CEO將生成式人工智能(AI)視為企業轉型的催化劑；超過2/3的亞太區CEO預計，生成式AI將在未來3年內對其公司、員工和市場產生重大影響。同時，有41%的CEO承認在過去12個月未投入採用生成式AI。

約46%受訪者表示，預計利用生成式AI將在未來12個月內提高盈利能力；也有47%受訪者指，這項技術幾乎不會帶來任何變化。當中，又以媒體及娛樂、銀行、保險及物流等行業，最有可能因尖端AI器材而裁員；工程及建築公司與科企一樣，最不可能因自動化而裁員。此外，四分之一全球CEO預計，生成式AI的部署將導致今年至少裁員5%。

羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，今年的CEO調研緊迫且強烈地呼籲企業盡快加強業務轉型；又指CEO們需要更多關注全球大趨勢，包括技術變革和氣候變化等相關問題，企業需要不斷進行創新，保持競爭優勢，以確保長期的發展。

講到AI，微軟(Microsoft)昨推出全新訂閱方案Copilot Pro，可優先使用OpenAI最新模型GPT-4 Turbo，訂閱價20美元(約156港元)。Copilot Pro支援Windows個人電腦、網上、應用程式使用，且即將適用於手機，在用戶有需要時提供合適的功能。