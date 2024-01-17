毋懼治安差！一個原因吸引內地小資族移居呢個南美小國...

上周爆發嚴重內亂，導致多人死亡的南美洲國家厄瓜多爾，原來近年成為中國人「出走」的熱門落腳地，不少人更「安頓」下來。除了可以作為「移居」北美洲的跳板，原來還有一個優點，吸引中國人遠赴這個南美小國生活。

外媒報道，近年中國經濟持續低迷，青年失業率更是創下新高，不少人選擇出國闖一闖，惟歐洲、北美、澳紐等國的移民門檻太高，不少人轉投南美洲，而厄瓜多爾其中一個「聖地」。據報，目前厄瓜多爾的銀行存款利率高達8%，較內地高3倍，吸引一些手持百多萬的「小資族」移居，單僅銀行利息就可以過上當地中產的生活。

外媒報道，內地人近年移居厄瓜多爾首都基多持續增加，2022年就有1.3萬人，而在2023年首11個月，人數已飆至4.5萬人。由於持有中國護照入境厄瓜多而毋須簽證，內地人只要買張機票就可前赴該國。有移居厄瓜多爾的內地人稱，即使沒有工作，每個月單靠銀行利息，已足夠過當地的中產生活。

他指出，在厄瓜多爾一個月的花費約1,000美元(約7,800港元)，差不多是當地一個中產家庭的消費，而基多一間約700方呎的兩房單位，每月房租只需約400美元，只佔他每月利息收入的小部分。相比在內地，存款100萬元人民幣的3年定期存款，利率只有2.6%，每月利息收入約2,000餘人民幣，在內地只能節衣縮食。

根據厄瓜多爾的政策，只需一次性在當地銀行存入4.6萬美元(約36萬港元)，存款期2年，就能獲得為期2年的投資簽證，在2年期後即可自由存取本金，再到當地居住滿21個月，就能獲得當地的永久居留權。定存期間，不管人在哪裡，每月都能獲得利息，相當於「高利息存款還免費得張綠卡」。

厄瓜多爾在2000年時遭遇全國金融危機及惡性通脹，因而放棄本國貨幣開始使用美元。失去貨幣發行權後，為吸引更多投資，當地銀行和信用社都調高了存款利率。當地銀行會把存款用於放貸，當地的貸款利率高達20%。