宏利投資管理：聯儲局或5月始減息　人行或降準

宏利投資管理發表2024投資展望，該行環球首席經濟師兼策略師Frances Donald稱，環球經濟已經處於寬鬆周期，但今輪是由新興市場主導，與過去的寬鬆周期不同，又估計美國聯儲局會於5至6月才減息。

股市方面，他們料內地及香港今年每股盈利(EPS)分別增長16%及10%，亞洲區(撇除日本)的增長為20%。內地市場方面，該行股票部高級組合經理陳景琳指，看到內地企業為了迴避中美緊張關係，近年積極投資海外，從而分散供應鏈以及擴大其國外市場份額。

她又稱，現時內地市場消除負面情緒，雖然內房繼續去槓桿化過程痛苦，但觀乎中央力谷創新技術及冀民眾有美好生活，所以新能源、醫療及內需板塊應可看好。從風險回報角度看，看好東盟和中國股票，又指看到外商直接投資(FDI)現時有兩大方向，一是來自美國，專注於半導體和電子領域，主要受益者為馬來西亞、越南等國家。至於中國投資再生能源領域，泰國和印尼等國同樣受益。

另該行亞太區(日本除外)定息產品部首席投資總監Murray Collis料，人行會減存款準備金率50點子、並會有額外財政刺激措施等，估計內地今年經濟增長為4.5%。

至於整體亞洲央行減息步伐，該行認為印尼及南韓年內有機會減息，各國央行下調利率會令亞洲債券有利。從信用角度來看，關注發行投資級別債券的企業，尤其是評級為BBB級、現時收益率在約5.5至6%之間的債券，指其穩定的基本面和強勁的需求均具有優勢。至於從市場層面來看，印度政府債券將被納入摩根大通指數，相信更多投資者將在亞洲不同市場尋求具吸引力的收益。