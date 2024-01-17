調查：58%中小企指業績未能回復至疫前水平

「生產力局·資助計劃」根據「中小企業調查」公布的結果顯示，在營商挑戰方面，58%企業表示「業績未能回復至疫情前水平」，而「缺乏現金流」及「營運成本增加」各佔57%。至於未來業務目標，60%企業指「擴闊盈利板塊」為首要目標，另有51%和44%企業分別指「業務擴展（非本地）」以及「提升營運生產力及效率」是它們的發展目標。

面對營商挑戰，有過半的受訪中小企表示曾申請政府資助計劃以支援業務發展，而72%的受訪中小企則表示會在未來24個月內申請資助。另外，受訪中小企表示最期望政府可推出有關「營銷及推廣」（72%）、「招聘人才」（49%）、「支援業務開支」（49%）的資助計劃。調查亦假設如政府推出有關支援香港中小企拓展香港業務的資助計劃，八成受訪者表示有較大興趣申請。

香港中文大學新聞與傳播學院研究教授蘇鑰機表示，調查結果反映絕大部分香港中小企在新冠疫情後面臨不同資金方面的挑戰，並期望政府在人才供應、日常營運及資訊科技等方面提供支援。政府資助計劃是中小企發展業務及實踐數碼轉型的重要措施，超過70%中小企表示會在未來24個月申請政府資助，正好反映這一點。

蘇續指，另有超過80%受訪企業亦表示有興趣或非常有興趣申請針對拓展香港業務的資助計劃，凸顯本地市場的重要性。政府資助計劃資訊平台作為中小企獲取資助計劃申請流程及最新消息之重要渠道，扮演重要角色，是次調查發現，中小企認為理想的資訊平台應提供單一帳戶處理不同申請、不同行業成功申請政府資助的個案分享及申請人經驗交流群組。

此外，中小企期望政府可牽頭統籌協助中小企拓展內地及海外市場，例如舉辦交流團、考察團及展覽會，幫助中小企深入認識目標市場，特別是當地法規及市場資訊，拓闊機遇。

調查成功收集超過500份網上問卷及進行六場聚焦小組訪談，共訪問了30位來自不同界別的中小企代表，了解中小企在新冠疫情後面對的挑戰和發展方向、對政府資助計劃和申請過程，及對政府資助計劃的資訊平台展開意見調查。