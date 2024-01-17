任澤平今年內房10大預測：行業狂洗牌 大部分房企消失或被併購

內媒報道，內地著名經濟學家任澤平團隊發布2024年房地產十大預測，內地樓市前景是悲是喜？

1、房地產大開發時代落幕，進入存量房主導時代，主要是20至50歲主力購房人群的人口長周期拐點出現，都市化率達66%，套房比超過1.09，人均住房面積超過34平方米。

2.土地財政面臨轉型，土地財政佔地方財力一半，地方債務問題凸顯，亟待化解，推動稅務財政及股權財政轉型。

3.房地產市場面臨調整分化，調整就是消化先前的高房價、高庫存、高槓桿，分化就是人口流入流出城市的市場將分化明顯。

4.人口往都會圈城市群遷移，東北、西北、低能級城市人口面臨持續流出壓力，未來二八開，美國、日本、南韓等在都市化後半段都出現人口聚集的現象與規律。

5.房地產市場能否軟着陸，很大程度影響中國經濟增長換檔能否順利，關係數千萬人就業、數十個上下游產業鏈，以及佔比超過三分一的金融信貸安全，未來2至3年很關鍵。不可大意，全球經濟史表明，房地產是周期之母，十次危機九次地產。

6.放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是此前房地產市場過熱時期出台的收緊措施，形勢已變，房地產市場從防過熱轉向防過冷，應加快取消限制性措施，促進房地產市場軟着陸。

7.房地產行業洗牌是大勢所趨，大部分房企將消失或被併購重組，加大力度支持優質房企重組行業，優勝劣汰，這是所有行業發展到成熟階段必然要經歷。

8.房地產銷售和投資將逐步放緩，預計在未來2至3年見底，未來房屋市場的主要支撐來自城鎮化、改善型需求、都市更新、保障房屋需求等。

9.三大工程是2024年房地產投資的主要支撐，資金主要來自中央政府，可考慮組建住房銀行，收購開發商庫存用於保障房，開發商獲得資金後優先用於保交樓，有助於防止爛尾、土地資源浪費以及化解金融風險。

10.城市群策略、人地掛鈎、金融穩定、租購並舉是實現房地產市場供需平衡健康發展的治本之策，改變認知，順應經濟法則。