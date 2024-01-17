杜拜新私募基金有意落戶香港　麥樸思助陣任高級顧問

「新興市場之父」、富蘭克林鄧普頓投資前執行主席麥樸思(Mark Mobius)加入杜拜私募股權投資Shatranj Capital Partners，並擔任高級顧問，將專門投資於中東地區的消費品市場。

對於他在杜拜的私募基金，他表示，Shatranj Capital團隊在中東地區擁有卓越的專業知識、獨特的行業見解及對該區消費品市場品牌的高度互信。公司亦希望促進ESG文化，特別是企業治理方面；這也是他在考慮投資選擇時所看重的領導團隊特質。

麥樸思補充指，中東北非地區正處於長期且可持續的經濟增長期。這是因為當地政府有遠見的領導能力和對基礎設施的巨額投資，認為該區的社會和經濟正處於高速增長，並更有利全球化發展。

Shatranj Capital Partners並委任郭子中(William Kwok)為亞太區首席代表及顧問，負責策劃在香港或其他亞太區主要金融城市落戶。郭氏將專責建立亞太地區的投資者關係以及發掘在亞太市場的潛在投資機會。他表示，鑑於亞洲、香港和中東之間愈趨頻繁的互動，有助Shatranj Capital促進在三地之間的合作和投資亦令基金有更穩固的發展基礎。