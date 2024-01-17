陳錦興：中電信走勢反覆向好

中電信去年經營收入為3,842.54億元人民幣(下同)，較去年同期上升6.4%；EBITDA為1,056.48億元，較去年同期增長5.2%；股東應佔利潤為271.01億元，較去年同期增長10.4%。

以「網絡+雲計算+AI +應用」推動千行百業上雲用數賦智，促進數字技術和實體經濟深度融合。2023年前三季度，產業數碼化業務收入達到997.41億元，按年增長16.5%，為核心業務的增長亮點。

市場對其四季業務持正面看，預期在在5G遷移及增值服務的推動下，核心業務表現穩定；加上雲業務的增長勢頭延續，四季度盈利增長約12%，而全年盈利回復增長11%，相信每股派息亦會相應提升。

現價計，中電信預測市盈率約10倍，息率逾6厘，加上雲業務具增長動力，估值並不昂貴，建議3.85港元吸納，上望阻力位4.50元，止蝕定於支持位3.4元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)