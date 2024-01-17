大新銀行：去年中小企客戶新造貸款上升逾倍

大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，﻿受惠數碼科技簡化中小企貸款申請及審批流程，去年中小企客戶新造貸款按年上升超過1倍，同時開戶情況非常理想，從事商貿、物流及資訊科技領域增幅最明顯。

該行20%中小企客戶經網上平台申請開戶，超過9成新客戶開立電子銀行。他透露，該行理財中心旗艦店開幕將於本季開幕，將特設專屬櫃位及舉辦數碼轉型工作坊，以促進行業交流，同時計劃專攻電商平台市場。

通關後港人熱衷北上旅遊，該行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼稱，去年使用人民幣簽帳的金額按年升50%，反映港人北上消費有所增加，今年首兩周相關數字仍有上升趨勢，坦言去年受惠低基數效應，冀今年仍有雙位數增長。她指，海外簽帳僅佔全部信用卡簽帳的20%，去年連信用卡簽帳額及交易量均按年得雙位數增長。

另外，大新銀行總經理兼零售銀行副主管鄧子健表示，該行去年私人貸款業務按年有單位數增長，其中經數碼渠道申請宗數按年上升25%。稅貸方面，申請宗數與去年相約，但平均金額升到30萬至40萬元，獲批實際年利率約4至5厘。