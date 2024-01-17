道期挫147點 比特幣及油價齊跌逾1%
2024年01月17日 16:40
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美匯指數報103.127；港匯見7.8228；離岸人民幣(CNH)報7.2188；美元兌日圓報147.77；歐元處1.0878；英鎊報1.2672。金價報2,024.76美元。油價跌1.5%，布油報77.21美元，紐油處71.31美元。比特幣挫1.7%至42,700美元。道指期貨下滑147點。
焦點數據：
20:00 美國抵押貸款市場指數
21:30 美國去年12月出口物價
21:30 美國去年12月進口物價
21:30 美國去年12月零售銷售
22:15 美國去年12月產能利用率
22:15 美國去年12月工業生產
23:00 美國去年11月企業存貨
23:00 美國1月NAHB房屋市場指數
●港股低開低走，恒指崩盤式下跌，恒生指數全日收報15,276點，跌589點或3.7%，主板成交超過1,305億港元。美團跌穿招股價，收報68.75元，跌近7%。https://reurl.cc/N4y6ye
-宏利投資管理：聯儲局或5月始減息，人行或降準。
-比亞迪將砸50億人幣建全球首批全地形專業賽車場。
-鼎益豐曾挫26%後回升，公司澄清無發布「利好通知」。
●在內地官員提前公布去年經濟增長數據後，內地股市今(16日)早低開，在各項經濟數據公布後，跌幅更有擴大情況。A股最終收市勁跌。滬綜指收報2,833點，跌60點或2.09%，刷新自2020年5月以來逾三年半新低。https://reurl.cc/80NnN4
內地經濟：
●內地去年第四季GDP增長5.2%遜預期，全年增5.2%。
●內地去年房地產開發投資跌9.6%，消費品零售總額增7.2%。
●國家統計局：今年物價料溫和上升。
●內地去年城鎮失業率5.2%，16至24歲青年失業率14.9%。
●內地上月70大中城市樓價按月跌0.4%，近9年最差。
●初選首戰勝出或重新入主白宮？特朗普：中國股市因而崩潰。
●A股股民力捧！基金公司指向日經ETF分配更多QDII額度。
●任澤平今年內房10大預測：行業狂洗牌，大部分房企消失或被併購。
●毋懼治安差！一個原因吸引內地小資族移居呢個南美小國...
香港經濟：
●杜拜新私募基金有意落戶香港 麥樸思助陣任高級顧問。
●調查：58%中小企指業績未能回復至疫前水平。
外地經濟：
●聯儲局理事放鷹嚇冧美股！沃勒：不應大幅快速減息。
●橋水CFO︰市場對聯儲局減息及中美關係太樂觀。
●紅海危機貨船繞道，零售商轉投空運，價格短期勢飆升。
●今年減息6次無可能？學者：除非美經濟出現一個情況...
企業消息：
●赴美上市受阻？傳網信辦對Shein進行網絡數據安全審查。
●又出手！Google擬裁減廣告銷售團隊幾百名員工。
●傳安永擬裁走全部英國金融服務法律顧問律師 公司：人手過剩。