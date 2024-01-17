道期挫147點 比特幣及油價齊跌逾1%

美匯指數報103.127；港匯見7.8228；離岸人民幣(CNH)報7.2188；美元兌日圓報147.77；歐元處1.0878；英鎊報1.2672。金價報2,024.76美元。油價跌1.5%，布油報77.21美元，紐油處71.31美元。比特幣挫1.7%至42,700美元。道指期貨下滑147點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

21:30 美國去年12月出口物價

21:30 美國去年12月進口物價

21:30 美國去年12月零售銷售

22:15 美國去年12月產能利用率

22:15 美國去年12月工業生產

23:00 美國去年11月企業存貨

23:00 美國1月NAHB房屋市場指數

-宏利投資管理：聯儲局或5月始減息，人行或降準。

-比亞迪將砸50億人幣建全球首批全地形專業賽車場。

-鼎益豐曾挫26%後回升，公司澄清無發布「利好通知」。

內地經濟：

●內地去年第四季GDP增長5.2%遜預期，全年增5.2%。

●內地去年房地產開發投資跌9.6%，消費品零售總額增7.2%。

●國家統計局：今年物價料溫和上升。

●內地去年城鎮失業率5.2%，16至24歲青年失業率14.9%。

●內地上月70大中城市樓價按月跌0.4%，近9年最差。

●初選首戰勝出或重新入主白宮？特朗普：中國股市因而崩潰。

●A股股民力捧！基金公司指向日經ETF分配更多QDII額度。

●任澤平今年內房10大預測：行業狂洗牌，大部分房企消失或被併購。

●毋懼治安差！一個原因吸引內地小資族移居呢個南美小國...

香港經濟：

●杜拜新私募基金有意落戶香港 麥樸思助陣任高級顧問。

●調查：58%中小企指業績未能回復至疫前水平。

外地經濟：

●聯儲局理事放鷹嚇冧美股！沃勒：不應大幅快速減息。

●橋水CFO︰市場對聯儲局減息及中美關係太樂觀。

●紅海危機貨船繞道，零售商轉投空運，價格短期勢飆升。

●今年減息6次無可能？學者：除非美經濟出現一個情況...

企業消息：

●赴美上市受阻？傳網信辦對Shein進行網絡數據安全審查。

●又出手！Google擬裁減廣告銷售團隊幾百名員工。

●傳安永擬裁走全部英國金融服務法律顧問律師 公司：人手過剩。