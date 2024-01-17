m18講場：金管局提升香港國金中心地位靠「特工」？

大眾心目中，金融業往往好似深不可測、迷一樣嘅存在，所以金管局最近推出咗一系列短片，同大家介紹金融界炙手可熱的範疇、工作機遇及發展前景。

一連四集名為《金融特工隊：新領域全開》嘅短片，製作係金管局首次與法國巴黎銀行、花旗銀行、有光科技及OneDegree合作，參與公司的管理層更粉墨登場，當中包括花旗零售銀行主管李貴莊、法巴亞太區可持續金融主管黃超妮等等。

短片讓年輕人進一步了解四大熱門金融範疇 ，包括數據科學（Data Science） 、金融科技（Fintech） 、綠色及可持續金融（Green and Sustainable Finance），以及財富管理（Wealth Management）的真實工作情況，更好地為將來的事業發展做準備。

其中，4間公司均有參與設計及擬定短片中的工作挑戰及實習情節，並借出辦公室實地拍攝，高度貼近真實工作環境，希望以輕鬆手法帶出豐富資訊，加深公眾尤其大學畢業生對相關行業的認識及興趣。

金管局話，短片最重要希望年輕人認識金融業多元化的工作機會，並加深他們對近年熱門金融範疇的了解，從而吸引他們投身金融業，鞏固並提升香港作為國際金融中心的長遠競爭力。