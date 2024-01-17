港島東居屋兩房僅250萬元拍賣售出　呎價6千有找　創逾9年低

黃開基拍賣行於周三(17日)舉行物業拍賣會，場內售出3項銀主盤均以低價易手，其中筲箕灣居屋東熹苑兩房僅以250萬港元未補價第二市場價拍出，呎價六千有找，做價及呎價均為屋苑逾9年新低。

上述銀主單位為D座低層6室，實用面積約438方呎，未補價開拍價為200萬元，搶高50萬元售出，成交呎價僅約5,708元。

香港房屋委員會資料顯示，該屋苑對上售價及呎價低位，要追溯至2014年10月，當時一個實用面積同為約438方呎的低層單位，以228.8萬元易手，呎價約5,224元。

此外，同場推拍的赤柱居屋龍德苑銀主盤，亦以低價拍出。屋苑A座低層7室，實用面積約421方呎，已補價自由市場開拍價360萬元，獲承價至415萬元售出，呎價約9,857元。該單位大型銀行網上估價約474萬元，是次做價較估值低約12.4%。

餘下一個於場內易手的銀主單位屬私人住宅，啟德嘉峯匯1B座低層B室，實用面積約453方呎，拍賣開價695萬元，最終以750萬元成交，呎價約16,556元。售價較網上估價約859萬元，大幅低約12.7%，而單位2020年底購入價約1,055.9萬元，現貶值多達約305.9萬元，差幅約29%。