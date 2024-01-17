牽晴間兩房售533萬　揸6年帳蝕66萬貶11%

樓價回落，粉嶺牽晴間錄蝕讓買賣，屋苑兩房以533萬元易手，原業主持貨約6年帳面蝕讓約66萬元，單位貶值約11%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原姚文龍表示，薄扶林碧瑤灣24座中層A室，實用面積約906方呎，兩房連套房間隔，去年中放盤價約1,350萬元，累減約230萬元，以約1,120萬元連車位沽出，呎價約12,362元。

●中原胡洛勇指出，西半山般柏苑中層B室，實用面積約225方呎，一房間隔，以439萬元沽出，呎價約19,511元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城5座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原先開價620萬元，減至608萬元易手，呎價約11,760元。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園17座極高層E室，實用面積約870方呎，三房間隔，原開價1,420萬元，議價後以1,338萬元，呎價約15,379元。

●世紀21富山黃澤龍表示，樂富居屋嘉強苑A座高層3室，實用面積約407方呎，兩房間隔，以350萬元未補價第二市場價成交，呎價約8,600元。

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新界區

●利嘉閣周雪雯稱，粉嶺牽晴間4座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔享內園景，以533萬元成交，呎價約12,225元。原業主於2018年以599萬元購入單位，現轉售帳面蝕讓約66萬元，單位貶值約11%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺名都4座低層F室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤9個月減價35萬元，以365萬元售出，呎價約9,148元。

●中原黎宗文表示，沙田中心海寧大廈中層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，累減約22萬元，以410萬元易手，呎價約14,236元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田愉翠苑J座中層4室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價650萬元，減價50萬元，以600萬元成交，呎價約9,231元。

●中原張義強指出，馬鞍山新港城D座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，以483萬元獲承接，呎價約15,047元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海典居5座中層C室，實用面積約1,066方呎，三房連套房間隔，叫價約1,500萬元，累減62萬元，以約1,438萬元易手，呎價約13,490元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山聽濤雅苑6座中層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，放盤半年累減42萬元，以668萬元獲承接，呎價約12,700元。

●中原黃達雄稱，大埔新達廣場4座中層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後以550萬元沽出，呎價約11,828元。

●中原丘漢偉表示，荃灣海之戀7座中層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，去年4月開價890萬元試水溫，其後多次下調叫價至780萬元，近日獲買家洽購，議價後以752萬元成交，呎價約19,233元。資料顯示，同類單位高峯做價達919萬元，樓價現已回落約18%。

●中原張奇瑋表示，東涌映灣園16座低層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，去年7月放盤價710萬元，上月下調至650萬元，終減至581.8萬元沽出，呎價約10,334元。

●中原陳偉業指出，東涌海堤灣畔5座高層C室，實用面積約541方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價45萬元，以635萬元成交，呎價約11,738元。

●祥益陳秀春表示，屯門海麗花園2座高層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，減價15萬元，以385萬元易手，呎價約8,425元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心10座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，減價58萬元，以430萬元售出，呎價約9,307元。

●香港置業范文濤稱，將軍澳藍塘傲5座低層J室，實用面積約576方呎，兩房間隔望內園景，減價50萬元，以800萬元售出，呎價約13,889元。

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