新盤周三錄8宗成交 洪水橋項目銷情最佳
2024年01月17日 22:05
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一手市況淡靜，未有發展商推出全新項目，出現新盤空窗期。交投以餘貨支撐之下，周三(17日)暫錄約8宗成交，其中天水圍上車盤月內累沽約27伙。
●元朗雨後為兩伙單位增12%折扣
星星地產旗下元朗雨後，周三(17日)修訂價單，將為兩個單位增加12%折扣，包括11樓Q室，屬實用面積454方呎的兩房戶，最新折實價636.82萬元，折實呎價約14,027元。兩伙安排周日(21日)發售。該盤於本月初為指定的15伙單位提供額外12%至14%折扣，帶動項目月內錄得7宗成交，套現逾4,000萬元。
●將軍澳海茵莊園增設360天一按貸款
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周三(17日)修訂價單，增設「Super Easy360天一按付款計劃」，折扣率為2%，與現金付款及先住後付付款計劃看齊。備用一按貸款由發展商指定財務機構提供，貸款額最高為85%，年期最長為30年，首24個月年利率為最優惠利率(P)減2厘，現P為6.125厘，其後的年利率為P加1厘。買家可享6%或2%的提前成交回贈。
●石硤尾緹外周日招標賣一伙四房戶
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周三(17日)上載最新銷售安排，落實周日(21日)以招標形式發售一伙四房大戶。上述為第2座6樓B室，實用面積4,258方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位的認購權，每個車位認購價為500萬元。招標期截至本月31日，期間每日上午10時招標，同日下午5時截標。
●洪水橋滙都I單日沽出4伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周三(17日)下午展開新一輪銷售，即日售出4伙，共涉2,052.19萬元。4伙的成交價介乎402.67萬至692.66萬元，成交呎價由10,288至13,771元。當中，2座1樓A09室，為實用面積440方呎，兩房間隔，成交價452.67萬元，呎價約10,288元。
●天榮站YOHO WEST兩房呎價約12,525元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，交投不斷，周三(17日)以568.65萬元售出2A座19樓A8室，為實用面積454方呎的兩房單位，呎價約12,525元。項目月內累計售出約27伙。
●何文田傲玟四房6,250萬元新高價沽
何文田一手樓盤傲玟，新近通過招標以6,250萬元售出3座27樓A室，單位實用面積2,182方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，呎價約28,643元。資料顯示，撇除已終止的交易外，上述最新沽出單位的成交價為項目現時最高。事實上，該盤自去年9月重售後，至今錄得約65伙，總成交金額涉及16.5億元。
●沙田名日‧九肚山四房呎價約15,498元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周三(17日)以招標形式售出1,900萬元售出第1座12樓C室的「大單邊」四房戶，實用面積1,226方呎，呎價約15,498元。項目於三日內共售出3伙，套現逾6,100萬元。
●黃竹坑站揚海兩日內錄5宗終止交易
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，繼周二(16日)錄得2宗終止交易之後，周三(17日)再增3宗同類個案。最新涉及的單位包括2B座8樓F室，為實用面積343方呎的一房戶，原本在2021年9月以1,171.3萬元售出，當時呎價約34,149元。5伙已安排於周六(20日)及周日(21日)重售。