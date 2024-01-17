新盤周三錄8宗成交　洪水橋項目銷情最佳

一手市況淡靜，未有發展商推出全新項目，出現新盤空窗期。交投以餘貨支撐之下，周三(17日)暫錄約8宗成交，其中天水圍上車盤月內累沽約27伙。

●元朗雨後為兩伙單位增12%折扣

星星地產旗下元朗雨後，周三(17日)修訂價單，將為兩個單位增加12%折扣，包括11樓Q室，屬實用面積454方呎的兩房戶，最新折實價636.82萬元，折實呎價約14,027元。兩伙安排周日(21日)發售。該盤於本月初為指定的15伙單位提供額外12%至14%折扣，帶動項目月內錄得7宗成交，套現逾4,000萬元。

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●天榮站YOHO WEST兩房呎價約12,525元

●何文田傲玟四房6,250萬元新高價沽

何文田一手樓盤傲玟，新近通過招標以6,250萬元售出3座27樓A室，單位實用面積2,182方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，呎價約28,643元。資料顯示，撇除已終止的交易外，上述最新沽出單位的成交價為項目現時最高。事實上，該盤自去年9月重售後，至今錄得約65伙，總成交金額涉及16.5億元。

●沙田名日‧九肚山四房呎價約15,498元

●黃竹坑站揚海兩日內錄5宗終止交易