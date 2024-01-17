美股早段偏軟　道指挫127點

美股周三早段，道指跌127點，報37,233點；標指跌35點，報4,730點；納指跌180點，報14,763點。港股夜期報15,229點，跌22點，低水48點。

香港被網民揶揄為「金融中心遺址」，新股集資額大不如前之際，美國的資本市場卻持續好景，更有望迎來新一輪春天。納斯達克行政總裁(CEO)Adena Friedman表示，目前已有大約85家公司提交了在納斯達克市場上市的申請，預計今年「將是首次公開招股(IPO)活動較爲繁忙的一年」。

在此之前，納斯達克的IPO數目從2021年的峰值水平大幅回落。然而，得益於美股交投活躍，Friedman仍然帶領納斯達克市場繼續增加擴張，使其能夠在市場業務下滑的情況下業績繼續增長。該公司已把更多的資源逐漸轉移到收入更可預測的產品上，而不是僅僅依賴於股票交易和市場波動帶來的收入。

不過，Friedman表示，股票交易市場仍然是公司的基礎，並且將永遠是該公司的根基。財報數據則顯示，包括數據和分析在內的解決方案目前約佔納斯達克收入的75%，而市場交易則佔25%。

她又稱，美股IPO非常有可能將在2024年大幅升溫，投資者需要做好投入資金的準備。她表示，如果全球投資者認爲利率不會進一步走高，他們可以選擇承擔更大程度的風險。她表示:「我確實相信，今年將有更大規模的IPO以及股票交易機遇。」

展望後市，美國銀行技術策略師Stephen Suttmeier認為，目前的美股牛市可能會持續到2033年。他觀察了1950年至1966年、1980年至2000年的美股走勢表現，並以重疊圖表的方式推斷目前美股將會繼續上揚。根據他的說法，本輪美股牛市始於2013年4月，現在市場正處於長期牛市的中期階段，預期牛市的結束會發生在2029年至2033年之間。

經濟數據方面，美國上月零售銷售按月增長0.6%，好過預期；撇除汽車及汽油後的零售銷售增幅同為0.6%；另外，上月工業產出按月升0.1%，勝預期。