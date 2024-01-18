東方日報B1：恒指半月冧一成　曾穿回歸前水平

內地新鮮出爐的上季經濟增長及上月零售銷售令人失望，連同歐美央行再為減息預期降溫，中港股市周三(17日)血流成河，跑輸區內多個主要市場，其中恒生指數曾瀉逾4%、跌穿回歸前最後收市水平，創52周新低的藍籌比例升至四成以上；滬深300指數跌至近5年低，滬深股通單日淨賣出130.56億元人民幣，為前年10月後最兇狠。

內地去年經濟增長達標未有振奮人心，資金在看到詳盡數據後反而加緊掟貨，滬深300指數跌2.18%，收報3,229點，刷新2019年2月後低位，內地股民較關心的滬綜指則跌2.09%，以全日低位2,833點收市，為2020年5月底後新低。滬深兩市成交進一步縮至6,375億元人民幣，可是外資卻加緊掟貨，滬深股通今年淨賣出已飆至265.72億元人民幣。

港股更為坎坷，恒指低開101點已是全日高位，跌幅午後曾擴至670點，低見15,194點，比1997年6月27日(回歸前最後交易日)收報15,196點略低，收市報15,276點，挫589點或3.71%，按百分比乃前年10月24日後單日最傷。2024年首12個交易日跌足11日，累瀉10.38%或1,770點。國企指數及科技指數分別挫3.93%及4.98%，收報5,132點及3,160點。

跌市偏偏有成交配合，港股總成交額按日飆逾54%至約1,306億元，主板沽空金額亦按日升近59%至約280億元，主板沽空率升至21.51%，港股通淨買入增至59.33億元亦抵擋不了淡友。即使收市後本地傳媒報道，財金官員表明本港未有條件開徵資本增值稅，夜期亦無明顯受惠。

事實上，亞太區股市幾乎全線向下，近日受捧的日本及印度股市分別低收0.4%及2.23%，港股跑輸顯見資金離棄中資股。摩根大通亞洲股票策略師Mixo Das直言，亞洲首選股市是印度，主要是愈來愈多企業把部分生產線從中國遷至印度，同時「批死」中國股票今年無望吸引外資重返，「就算技術上有反彈，也不能持久」，原因是家庭信心「極低」，「商業信心復原需時」。

瑞士寶盛估算中國股票今年盈利增長達15.2%，可是不計中國的新興市場卻高達30.5%，內地當局迄今仍無大規模刺激經濟的意向，充其量說明「他們仍有足夠空間」而已，因此對中資股維持觀望，「等待觸底過程的展開」。