溫州鞋廠老闆憂資金鏈斷　不願接單

中國經濟景氣冷暖，民企的經營狀況是其中一項重要指標。有「中國鞋都」之稱的浙江省溫州市多年靠賣鞋起家致富，但有鞋廠老闆感嘆過得「生不如死」。內媒引述溫州鞋廠業者直言，往年這個時候，工廠都是最忙的，「就像拿着麻袋往裏面裝錢一樣」，但今年情況不同，這不是因為沒有訂單，而是很多工廠不敢接單。

無力應付工資貨款廠租

業者解釋，很多公司的訂單乃3個月、甚至半年後結帳，導致現在生產鞋子，在新年之前無法拿錢，也意味着不夠資金來應付工人工資、供應商貨款、廠房房租及水電費等開支，直言行情太差，怕客戶「跑路」，就連小訂單也不敢接。

不過，有官媒引述主營鞋業進出口的溫州中盈進出口有限公司的管理層表示，新年伊始已接到800萬美元的鞋品外貿訂單，對今年的海外業務充滿信心。

為了助力企業更好地開拓國際市場，溫州在月初才舉辦了今年浙江省首個商務團「出海」增訂單行動，帶隊赴香港由香港貿易發展局主辦的玩具展參展。該市商務局相關負責人交代，今年溫州市初定55個展會納入市級境內外重點國際性展會目錄、75個展會納入重點國際性展會指導性展會目錄，以上展會涵蓋鞋革、服裝、眼鏡等23個行業，且新增醫療、服務貿易等9個行業；共有境外展會95個，佔總展會數的70%以上。