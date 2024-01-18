內地上月新盤價跌0.4%　62城樓價跌8年最甘

即使內地政府不斷出招救市，還沒能扭轉持續數年的樓市頹勢。國家統計局昨日公布70大中城市商品住宅售價變動情況統計數據，去年12月新樓價格錄按月下跌的城市多達62個，創2015年以來新高之餘，二手樓價更是全部城市錄得按月下跌。

廣深一手樓價年跌3%

作為全國樓市風向標的一線城市，已陸續放寬買樓限制，包括北京及上海在上月中降低買樓首期比例要求，但這些慣用招數還不足以提振市場情緒。官方數據顯示，一線城市上月一手樓價按月跌0.4%，按年跌0.1%，都較前一個月轉差，當中廣州及深圳樓價按年各跌3%及3.6%；二手樓更血流成河，4個一線城市不論按年或按月計都全告跌，當中深圳按年跌5.2%表現最差。

有外媒按官方數據測算，內地上月70個城市新樓售價按年跌0.4%，創9個月最大跌幅；按月亦跌0.4%，創2015年2月以來最大跌幅。二手樓價方面，一、二、三線城市按年計皆連跌7個月。

由國務院發展研究中心主辦的報章昨日發文指，內地商品房總體短缺時代已基本結束，一線城市限購政策「漸進式放鬆」是大勢所趨，「......一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整優化限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放鬆限購」。

樓市銷售還沒見回暖迹象，去年全國商品房銷售面積及銷售金額按年分別跌8.5%及6.5%，兩者跌幅均較首11個月擴大。實際上，陷入債務困境的民營發展商碧桂園（02007）較早前才警告今年樓市仍將在低點徘徊。

房地產投資下滑9.6%

銷售不景氣拖累下，去年房地產開發投資11.09萬億元（人民幣‧下同），按年跌9.6%，差過市場預期，跌幅較首11個月擴0.2個百分點，房屋新開工面積亦按年跌約兩成。不過，當局正在積極推進「保交樓」任務，是故全年房屋竣工面積按年增17%。

國統局長康義昨日表示，樓市正在調整轉型，各地區各部門都在適應房地產市場供需關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，但目前房地產市場出現了一些正面變化。他又指出，城中村改造等工程正在快速推進，房地產發展的新模式正在積極建構，此乃破解房地產發展難題、促進房地產健康發展的治本之策。

去年固投增3%勝預期

券商野村早前警告，樓市低迷加上發展商陸續債務「爆煲」，等待新樓交付的買家可能會更加不耐煩，項目交付的問題可能在今年隨時演變成社會問題並危及社會穩定，中央最終需顯著增加政策支持，而這才是真正恢復房地產業和經濟信心的關鍵。

另外，內地全年固定資產投資50.3萬億元，按年增長3%，略勝預期；扣除價格因素影響，增6.4%。