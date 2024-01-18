石醴泉：中植破產未釀內地系統性風險

內地最大的資產管理公司之一中植集團以無法清償到期債務為由，向北京法院申請破產，北京法院於2024年1月5日裁定受理中植集團的破產清算。

負債規模達4600億

中植集團出險後聘請中介機構進行全面合併口徑測算，顯示該企債務規模巨大；由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。初步清算結果顯示，集團總資產帳面金額約2,000億元人民幣(下同)，對應負債本息規模為4,200億至4,600億元——中植集團已嚴重資不抵債，短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。

中植系出險其實不是剛發生的事情，它已經發酵一段時間。去年8月，中植旗下的中融信託逾期兌付部分產品，當時中融信託透露爆雷的主要原因是房地產資產出現問題。

中植集團最早從事造紙及地產行業。2018年開始，房地產行業加速擴張，但隨着地產公司在其他融資渠道尤其是銀行貸款的吃緊，流動性充裕的中植就成了地產公司的重要融資渠道之一。

中植集團此前控制了8家上市公司，但8家公司中，5家已經易主。在中植的資產當中，價值尚存的預計是其金屬礦藏，中植的金屬和非金屬礦遍及全國12個省份，據報道礦床的潛在價值1,200多億元，但如何回收資產尚不明確。

如果按最悲觀的假設：資產一分錢也不值(這個概率比較低)，那中植這個「黑洞」就是4,600億元。

類似包商銀行破產

如果要估計這衝擊波有多猛烈，可以參考包商銀行2019至2020年破產案例。2021年2月3日，包商銀行管理人稱根據天職國際會計師事務所於2020年11月20日出具的《包商銀行股份有限公司專項審計報告》顯示，截至2020年10月31日，包商銀行淨資產為負2,055.16億元。所以從債權人潛在損失的程度來說，中植破產的嚴重程度最樂觀的就和包商銀行的衝擊一樣大，最悲觀可能就是兩個包商銀行的影響。

政府接管後，對包商銀行存戶的存款按照兩種方式進行保障：一是對於5,000萬元以下的債權全額保障；二是對5,000萬元以上的大額債權部分保障。最終包商銀行全部債權保障水平接近90%，並打破了剛性兌付，存戶的平均損失是存款的10%。

所以縱然包商破產，但對實際金融系統的衝擊相對有限。

目前中植的債權人能得到怎樣的保障還未知。在包商銀行的案例中，從銀行出險到申請破產到存戶債務的處理，走完整個流程的時間並不短。目前中植走到申請破產這一步，債權人的權益怎麼處理還是未知數。最差的情況是沒有政府、接管方的兜底，債權人的損失會比包商大很多。

從對市場及金融體系的影響來看，包商銀行出問題的時間，中國的宏觀經濟情況比現在好。2019年貿易戰稍稍緩和，美國的金融條件也在放鬆。2020年縱然有疫情，但中國受影響比較少，供應鏈的恢復也很快，最終存戶的損失也相對較低。所以這次中植破產對流動性，債權人、投資者和其他金融機構的情緒和風險胃納的影響肯定比包商銀行大。

但話說回來，中國銀行系統裏的總存款在2023年11月達到39.8萬億美元。所以如果沒有更大的「黑洞」出現(現在看來由於第三方的核算已經完成，風險不應該很大)縱然中植系的債權人權益全數歸零，這窟窿佔總存款的比例僅為0.15%左右。因此對金融系統實際的衝擊應該不會太大，更不太會構成系統性風險。

股市短期料受影響

中植宣布進入破產清算的消息後，港股市場大幅震盪。但中植爆雷的序曲發酵已久，破產申請受理也只是流程的一部分而已。市場下跌主要是由於投資者因為其他紛紛擾擾的事情情緒已經非常脆弱，這破產的新聞就成為另一根稻草。

總結而言，中植破產對債權人來說，影響可能比包商銀行大；但對整個中國金融系統來說，衝擊並不太大，更不應構成怎樣的系統性風險；但在市場總體情緒低迷的背景下，對短期的資產價格，包括股票，會有一定的影響。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)